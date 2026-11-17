Film
Die stillen Mörder
In einem Seniorenpflegeheim häufen sich verdächtige Todesfälle: Sterben die Bewohner an Behandlungsfehlern oder durch die Hand eines "Todesengels"?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 16.11.2027
- Ton
- AD
Steckt womöglich ein menschenverachtendes Businessmodell dahinter? Aus diesem Verdacht entwickelt der preisgekrönte Regisseur Till Endemann nach dem Drehbuch von Martin Dolejš und Christine Heinlein einen atmosphärischen Thriller.
Als junge Anwältin muss sich Newcomerin Milena Tscharntke einer Gewissensentscheidung stellen, die ihre Karriere und die Beziehung zu ihrem von Joachim Raaf dargestellten Vater als Kanzleiinhaber zerstören kann. Als jovialer Mandant der renommierten Kanzlei glänzt Matthias Matschke in einer prägnanten Nebenrolle.
Besetzung
- Mia Stocker - Milena Tscharntke
- René Stocker - Joachim Raaf
- Jan Wilke - Franz Hartwig
- Richard Willenborg - Matthias Matschke
- Doris - Mignon Remé
- Dana Kowalzczyk - Maria Magdalena Wardzinska
- Michal Kowalzczyk - Eugen Knecht
- Nadja Stocker - Stefanie Schmid
Stab
- Regie - Till Endemann
- Drehbuch - Martin Dolejs, Christine Heinlein
- Mia Stocker - Milena Tscharntke
- René Stocker - Joachim Raaf
- Jan Wilke - Franz Hartwig
- Richard Willenborg - Matthias Matschke
- Doris - Mignon Remé
- Dana Kowalzczyk - Maria Magdalena Wardzinska
- Michal Kowalzczyk - Eugen Knecht
- Nadja Stocker - Stefanie Schmid
- Regie - Till Endemann
- Drehbuch - Martin Dolejs, Christine Heinlein