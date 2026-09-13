Film
Die Siebtelbauern
Ein Dorf im Mühlviertel um die Jahrhundertwende: Der ermordete Großbauer Hillinger hat seinen Hof seinen sieben Knechten und Mägden vermacht. Das führt zu Konflikten.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 1997
- Datum:
- Sendetermin
- 13.09.2026
- 10:40 - 12:10 Uhr
Während die "Siebtelbauern" lernen, frei und selbstverantwortlich zu leben, wächst die Feindseligkeit der alteingesessenen Bauernschaft gegen die jungen, herrenlosen Dienstleute und deren Anführer Lukas.
Darsteller
- Lukas - Simon Schwarz
- Emmy - Sophie Rois
- alte Nane - Julia Gschnitzer
- Severin - Lars Rudolph
- Danninger - Ulrich Wildgruber
- Rosalind - Elisabeth Orth
- Großknecht - Tilo Prückner
Stab
- Regie - Stefan Ruzowitzky
- Autor - Stefan Ruzowitzky