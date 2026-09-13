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Michael Kreiner (Elefantenwärter), Angela Meyer (Elefantenwärterin), Sophie Rois (Emmy), Simon Schwarz (Lukas), Christoph Gusenbauer (Hirtenbub), Susanne Silverio (Lisbeth), Lars Rudolph (Severin), Kirstin Schwab (Liesl), Julia Gschnitzer (alte Nane).

Film

Die Siebtelbauern

Ein Dorf im Mühlviertel um die Jahrhundertwende: Der ermordete Großbauer Hillinger hat seinen Hof seinen sieben Knechten und Mägden vermacht. Das führt zu Konflikten.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 1997
Datum:
Sendetermin
13.09.2026
10:40 - 12:10 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Während die "Siebtelbauern" lernen, frei und selbstverantwortlich zu leben, wächst die Feindseligkeit der alteingesessenen Bauernschaft gegen die jungen, herrenlosen Dienstleute und deren Anführer Lukas.

Darsteller

  • Lukas - Simon Schwarz
  • Emmy - Sophie Rois
  • alte Nane - Julia Gschnitzer
  • Severin - Lars Rudolph
  • Danninger - Ulrich Wildgruber
  • Rosalind - Elisabeth Orth
  • Großknecht - Tilo Prückner

Stab

  • Regie - Stefan Ruzowitzky
  • Autor - Stefan Ruzowitzky

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