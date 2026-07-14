Film
Die Schreckensfahrt der Orion Star
Die Seuchenexpertin Dr. Stephanie Tauber will sich während einer Karibik-Kreuzfahrt Zeit für ihre Tochter Aly nehmen. An Bord ereignen sich jedoch mysteriöse Todesfälle.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 09.08.2026
- 01:55 - 03:20 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Es stellt sich heraus, dass auf dem Schiff ein bisher unbekanntes, tödliches Virus grassiert. Das Schiff wird vor Miami unter Quarantäne gestellt. In einem Wettlauf mit der Zeit bemüht sich Dr. Tauber um die Entwicklung eines Serums.
Der Kapitän versucht vergeblich, eine Panik an Bord zu verhindern. Während der US-Präsident an Stephanie Taubers Erfolg glaubt, schmiedet sein Berater Henry Northcutt eine Intrige. Auf dem Schiff spitzt sich die Lage zu, als Aly im Sterben liegt.
"Die Schreckensfahrt der Orion Star" ist ein packendes Action-Drama. Als Virusforscherin ist Lindsay Wagner zu sehen und Martin Sheen verkörpert den smarten und skrupellosen politischen Intriganten.
Besetzung
- Dr. Stephanie Tauber - Lindsay Wagner
- McBride - Michael Ironside
- Henry Northcutt - Martin Sheen
- Kapitän - Horst Buchholz
- Dr. Norman Ellisy - William B. Davis
- Aly Tauber - Katharine Isabelle
- Präsident - Brian Dennehy
- James Coleman - Nathaniel Deveaux
- Ned Simon - David Lewis
- Alex Reid - Steve Bacic
- Michael - Andrew Airlie
- Robert Fernandez - Roger R. Cross
- Theresa Fernandez - Venus Terzo
- Randy Haynes - Aaron Pearl
- Paula Simon - Gabrielle Miller
- Purser Jennings - Peter Kelamis
Stab
- Regie - Brian Trenchard-Smith