Film
Die Schokoladenkönigin
Nach dem tragischen Tod seiner Frau zählt für Michael Bender nur noch seine neunjährige Tochter Sammy. Ihr zuliebe hat er seine Karriere als Modefotograf auf Eis gelegt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 21.03.2026
- 12:35 - 14:00 Uhr
Eigentlich müsste er Sammy ins Internat stecken. Doch der liebevolle Vater denkt nicht daran, sich von seiner Tochter zu trennen. Dadurch hat er Probleme, seine Schulden abzuzahlen, die er für die teure Krebsbehandlung seiner Frau machen musste.
Mit der drohenden Pfändung ist auch das Sorgerecht für seine Tochter in Gefahr.
Sammy freundet sich unterdessen mit der patenten Konditormeisterin Julia an. Auch Michael ist sofort bezaubert von Julias natürlichem Charme - und von ihren köstlichen Pralinen. Bei Julia hat es ebenfalls gefunkt, doch sie ist trotzdem fest entschlossen, ihren Jugendfreund Wolfgang zu heiraten. Und dass, obwohl der staubtrockene Jurist und die sinnliche Zuckerbäckerin in völlig verschiedenen Welten leben. Der Kostverächter rührt ihre unwiderstehlichen Torten nicht an und erinnert sie ständig ans Abnehmen. Dabei fühlt Julia sich eigentlich pudelwohl in ihrer Haut. Als Sammy, die in Julia bereits ihre neue Mutter gesehen hatte, von deren bevorstehender Hochzeit erfährt, läuft sie verzweifelt davon.
"Die Schokoladenkönigin", eine romantische Komödie über Liebe, Familie und viele Kalorien, ist mit Hardy Krüger jr. und Christine Neubauer in den Hauptrollen hervorragend besetzt.
Besetzung
- Michael - Hardy Krüger jr.
- Julia - Christine Neubauer
- Sammy - Roxanne Borski
- Wolfgang - Ingolf Lück
- Beate - Julia Blankenburg
- Jan - Ivan Robert
- Susanne - Brigitte Beyeler
- Herr Stahnke - Stefan Staudinger
- Frau Schöps - Ruth Glöss
- Frau Karsten - Anja Franke
- Wolfgangs Vater - Lutz Lansemann
Stab
- Regie - Matthias Kopp
- Drehbuch - Daniel Maximilian, Thomas Pauli