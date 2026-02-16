Die Schokoladenkönigin

Sammy freundet sich unterdessen mit der patenten Konditormeisterin Julia an. Auch Michael ist sofort bezaubert von Julias natürlichem Charme - und von ihren köstlichen Pralinen. Bei Julia hat es ebenfalls gefunkt, doch sie ist trotzdem fest entschlossen, ihren Jugendfreund Wolfgang zu heiraten. Und dass, obwohl der staubtrockene Jurist und die sinnliche Zuckerbäckerin in völlig verschiedenen Welten leben. Der Kostverächter rührt ihre unwiderstehlichen Torten nicht an und erinnert sie ständig ans Abnehmen. Dabei fühlt Julia sich eigentlich pudelwohl in ihrer Haut. Als Sammy, die in Julia bereits ihre neue Mutter gesehen hatte, von deren bevorstehender Hochzeit erfährt, läuft sie verzweifelt davon.