Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Die Schatten, die dich holen
ZDF Logo

Film

Die Schatten, die dich holen

Mit 38 Jahren steht Vera vor der Krönung ihrer Karriere: Die von ihr und ihrem Mann Hannes verwalteten Investmentfonds haben die Wirtschaftskrise überstanden.

Produktionsland und -jahr:
Österreich , Deutschland 2010
Datum:
Sendetermin
22.07.2026
22:29 - 23:57 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Veras Nominierung zur "Fondsmanagerin des Jahres" wird mit einer Party gefeiert, zu der auch ein ungeladener Gast kommt: Kurt. Er kennt Vera noch aus der Zeit, als sie sich "Lola" nannte und auf der Reeperbahn die Attraktion für betuchte Herren war.

Kurt, der wegen einer Zeugenaussage Veras im Gefängnis saß, fordert jetzt seinen Anteil an ihrem Erfolg: 100.000 Euro Schweigegeld. Doch kaum hat er das Geld, will er auch Firmenteilhaber werden.

Derart in die Enge getrieben, gesteht Vera Hannes ihre Vergangenheit. Wie befürchtet verlässt Hannes sie daraufhin. Da seine Teilhabe damit hinfällig ist, will Kurt nun eine Million Euro. Vera erkennt, dass Kurt für immer verschwinden muss.

Der Spielfilm "Die Schatten, die dich holen" erzählt die spannende Geschichte einer Frau, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird.

Darsteller

  • Vera - Aglaia Szyszkowitz
  • Melli - Mavie Hörbiger
  • Hannes - Bernhard Schir
  • Kurt - André M. Hennicke

Stab

  • Regie - Robert Dornhelm
  • Drehbuch - Uli Brée

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.