Kurt, der wegen einer Zeugenaussage Veras im Gefängnis saß, fordert jetzt seinen Anteil an ihrem Erfolg: 100.000 Euro Schweigegeld. Doch kaum hat er das Geld, will er auch Firmenteilhaber werden.



Derart in die Enge getrieben, gesteht Vera Hannes ihre Vergangenheit. Wie befürchtet verlässt Hannes sie daraufhin. Da seine Teilhabe damit hinfällig ist, will Kurt nun eine Million Euro. Vera erkennt, dass Kurt für immer verschwinden muss.



Der Spielfilm "Die Schatten, die dich holen" erzählt die spannende Geschichte einer Frau, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird.