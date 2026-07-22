Film
Die Schatten, die dich holen
Mit 38 Jahren steht Vera vor der Krönung ihrer Karriere: Die von ihr und ihrem Mann Hannes verwalteten Investmentfonds haben die Wirtschaftskrise überstanden.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Deutschland 2010
- Datum:
- Sendetermin
- 22.07.2026
- 22:29 - 23:57 Uhr
Veras Nominierung zur "Fondsmanagerin des Jahres" wird mit einer Party gefeiert, zu der auch ein ungeladener Gast kommt: Kurt. Er kennt Vera noch aus der Zeit, als sie sich "Lola" nannte und auf der Reeperbahn die Attraktion für betuchte Herren war.
Kurt, der wegen einer Zeugenaussage Veras im Gefängnis saß, fordert jetzt seinen Anteil an ihrem Erfolg: 100.000 Euro Schweigegeld. Doch kaum hat er das Geld, will er auch Firmenteilhaber werden.
Derart in die Enge getrieben, gesteht Vera Hannes ihre Vergangenheit. Wie befürchtet verlässt Hannes sie daraufhin. Da seine Teilhabe damit hinfällig ist, will Kurt nun eine Million Euro. Vera erkennt, dass Kurt für immer verschwinden muss.
Der Spielfilm "Die Schatten, die dich holen" erzählt die spannende Geschichte einer Frau, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird.
Darsteller
- Vera - Aglaia Szyszkowitz
- Melli - Mavie Hörbiger
- Hannes - Bernhard Schir
- Kurt - André M. Hennicke
Stab
- Regie - Robert Dornhelm
- Drehbuch - Uli Brée