Film
Die Route
Mark und Tom sind Extremkletterer. Als Tom die geplante Nanga-Parbat-Expedition absagt, ist Mark sauer. Zur Versöhnung wagen sie sich an eine gefährliche Steilwand. Mit bösen Folgen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2010
- Datum:
- Mark - Maximilian Brückner
- Tom - Stephan Luca
- Franziska - Jana Klinge
- Leo - Michael Fitz
- Dr. Brunner - Hubert Mulzer
- Steve - Patrick Rapold
- Toni - Markus Brandl
- Xenia - Nadia Hilker
- Gabi - Mia Aegerter
- Richy - Julian Schmieder
- Regie - Florian Froschmayer
- Drehbuch - Arthur Alexander