Film
Die Rosenkrieger
Die Scheidungsanwälte Elvira und Millosch sind nicht nur erbitterte Konkurrenten. Sie lieben es, einander zu hassen, und nutzen jede Gelegenheit, sich nach allen Regeln der Kunst zu ärgern.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.05.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
Der Seniorchef der Kanzlei Dr. Mertens kann die Fehde zwischen seinen Mitarbeitern oft zu seinem Vorteil nutzen. Diesmal scheint alles schief zu laufen: Maertens' Neffe, der frisch verheiratete Thomas, hat seiner jungen Gattin Julia eine dumme Notlüge aufgetischt.
Die sensible Julia leidet unter der Scheidung ihrer Eltern, und so flunkert Thomas ihr vor, wenigstens er stamme aus einer glücklichen Familie. Als Julia darauf brennt, die Traum-Schwiegereltern kennen zu lernen, gerät Thomas in Schwierigkeiten, denn auch seine Eltern sind geschieden. In seiner Not wendet Thomas sich an seinen Onkel Dr. Maertens. Der alt eingesessene Kanzleichef "bittet" nun die in seinen Diensten stehende Anwältin Elvira, in die Rolle der Mutter zu schlüpfen. Zunächst widerwillig, dann mit Wohlwollen spielt Elvira bei der Komödie mit.
Der Imagewechsel wirkt überaus belebend auf die sauertöpfische Juristin, die sich auf Kosten des Chefs ein schickes neues Outfit zulegt. Doch Elviras wundersame Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling und die konspirativen Sitzungen im Büro des Chefs erscheinen dem Kollegen Millosch höchst verdächtig. Als Elvira in geheimer Mission nach Mallorca reist, wo Julia und Stefan sich kirchlich trauen wollen, wittert Millosch eine Verschwörung und folgt seiner Kollegin. Als er auf Julia trifft, die ihn für Elviras liebenswerten Ehemann hält, ist auch Milloschs schauspielerisches Talent gefragt. Die beiden Streithähne müssen nun zwangsweise nett zueinander sein - und kommen dabei gegen ihren Willen auf den Geschmack.
Darsteller
- Elvira Kupfer - Jutta Speidel
- Dr. Stefan Milloschinsky - Gunter Berger
- Friedrich Maertens - Dietmar Schönherr
- Thomas Müller - George Lenz
- Julia Müller - Julia Brendler
- Anna König - Daniela Ziegler
- Gerd Heller - Claus Wilcke
- Frau Pohl - Irmgard Rießen
- Frau Zellweger - Leondina Herbek
- Thorsten Dombrinck - Veit Stübner
- Frau Jacobi - Ingrid Hohmann
Stab
- Regie - Ulrich Stark
- Drehbuch - Ulrich del Mestre