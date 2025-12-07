Film
Die Puppenspieler - Aus dem Feuer
Ende des 15. Jahrhunderts befindet sich die Welt im Umbruch. In dieser Zeit wächst der Klosterschüler Richard als unehelicher Spross der aufstrebenden Fugger-Familie fernab von Augsburg auf.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Tschechien 2017
- Datum:
- Sendetermin
- 07.12.2025
- 20:15 - 21:43 Uhr
Als seine Mutter wegen Hexerei verbrannt wird, sticht Richard den Inquisitor Heinrich Institoris nieder. Jakob Fugger lässt Richard aus dem Kerker befreien und beginnt, aus dem Jungen ein funktionierendes Rädchen in seinem Familienimperium zu machen.
Den draufgängerischen Heranwachsenden lässt jedoch der Drang nach Gerechtigkeit nicht los: Er möchte jeden zur Rechenschaft ziehen, der Schuld am Tod seiner Mutter hat. Auch Jakob setzt alles daran, den mittelalterlichen Kräften in der Kirche endlich ein Ende zu setzen - allerdings aus anderen Motiven.
Um seine Investitionen in neue Geschäftsfelder zu schützen, plant er, den gefälligen Kardinal Sforza auf den Papstthron zu hieven. Fuggers kühle Machtpläne geraten jedoch in Gefahr, als der herangewachsene Richard wieder in das Visier der Inquisition kommt. Auch dessen Unbeherrschtheit macht ihn zu einem Sicherheitsrisiko. Um Fuggers Vertrauen zurückzugewinnen, muss sich Richard unterwerfen und eine Bewährungsprobe bestehen.
Frei nach dem Roman "Die Puppenspieler" von Tanja Kinkel erzählt der Film eine fiktive Geschichte zwischen klerikaler Pracht und spätmittelalterlichem Alltag.
Darsteller
- Richard - Samuel Schneider
- Richard (jung) - Petr Cemper
- Jakob Fugger - Herbert Knaup
- Anton Eberding - Sascha Alexander Gersak
- Saviya - Helen Woigk
- Heinrich Institoris - Philipp Moog
- Kardinal Borgia - Ulrich Matthes
- Cesare Borgia - Edin Hasanovic
- Battista Nardini - Leonard Carow
- Kardinal della Rovere - Rainer Bock
- Abt Torrani - Bernhard Schütz
- Zobeida - Veronika Strapková
Stab
- Regie - Rainer Kaufmann
- Drehbuch - Kathrin Richter, Jürgen Schlagenhof