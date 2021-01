Die Notlüge

Pia Hierzegger (Patrizia), Jeremy Miliker (Luki), Andreas Kiendl (Wolfi), Brigitte Hobmeier (Helga), Tamara Hollosy (Kathi), Josef Hader (Hubert), Jeremy Miliker (Luki).

Quelle: ORF/Epo Film/Stefan Haring

Marianne ist so ergriffen davon, dass sie wieder Großmutter wird, dass niemand den Mut aufbringt, ihr zu gestehen, dass Hubert nicht der Vater von Helgas Baby ist. Von den Ereignissen überrumpelt, geben Helga und Hubert das glückliche Ehepaar in freudiger Erwartung, Wolfi und Patricia werden als Helgas Bruder und dessen Frau vorgestellt.



Und so nimmt das Festessen seinen Lauf, bis am Ende alle erschöpft, gekränkt, betrunken und verzweifelt sind und selbst nicht mehr ganz so genau wissen, mit wem sie warum zusammen sind – oder sein möchten.