Film
Die letzte Reise
Christiane Hörbiger beeindruckt in dem Drama "Die letzte Reise" als Seniorin, die nach einem ereignisreichen und glücklichen Leben ihren Tod selbst bestimmen will.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2016
- Datum:
- Sendetermin
- 04.11.2026
- 22:25 - 23:55 Uhr
- Ton
- AD
Durch ihren Wunsch, zu sterben, bringt die an "normalen" Alterskrankheiten leidende Frau ihre Töchter in einen schweren Gewissenskonflikt: Der Freitod der Mutter lässt sich nur verhindern, wenn sie die geistig topfitte Frau entmündigen lassen.
Die pensionierte Lehrerin Katharina Krohn blickt auf ein erfülltes Leben zurück. Was vor ihr liegt, möchte die 76-Jährige jedoch nicht mehr erleben. Denn sie leidet schwer unter ihrer Arthrose und einer chronischen Lungenerkrankung. In absehbarer Zeit ein Pflegefall zu werden, das will die stolze Dame auf keinen Fall zulassen. Weil sie es jetzt noch selbst in der Hand hat, plant Katharina, sich mit Unterstützung eines Schweizer Sterbehilfevereins selbst zu töten.
Das wollen ihre Töchter unbedingt verhindern: Während die Anwältin Maren darauf hofft, ihrer Mutter neuen Mut zu machen, ist Heike zum Äußersten bereit. Die Bauingenieurin startet den Versuch, die Seniorin trotz ihres messerscharfen Verstands entmündigen zu lassen. Obwohl die Schwestern das gleiche Ziel haben, stehen sie sich schon bald in einem erbittert geführten Streit gegenüber. Denn Katharina zwingt Maren, vor Gericht ihre Vertretung zu übernehmen. Eine schmerzhafte Auseinandersetzung beginnt, die alte Familienstrukturen in dramatischer Weise wiederbelebt.
Regisseur Florian Baxmeyer inszeniert das umstrittene Thema Sterbehilfe als Diskurs um Moral, Selbstbestimmung und Würde. Suzanne von Borsody und Nina Kronjäger verkörpern leise und eindringlich die verzweifelten Töchter. Burghart Klaußner spielt pointiert die Rolle des einfühlsamen Sterbehelfers, der für das Leben kämpft.
Besetzung
- Katharina Krohn - Christiane Hörbiger
- Heike Wiechmann - Suzanne von Borsody
- Maren Krohn - Nina Kronjäger
- Jean Jovet - Burghart Klaußner
- Mischa - Rafael Stachowiak
- Jeanette - Hedi Kriegeskotte
- Chiara - Karoline Bär
- Rechtsanwalt Wandtke - Felix Knopp
- Gutachter Dr. Bruns - Matthias Bundschuh
- Richter - Patrick Heyn
- Albert Krohn (jung) - Mirko Roggenbock
- Albert Krohn (alt) - Ulrich Kuhlmann
- Katharina Krohn (jung) - Liane Siems
Stab
- Regie - Florian Baxmeyer
- Drehbuch - Thorsten Näter