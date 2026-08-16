Film
Die letzte Fahrt
Als glücklich verheiratetes Paar und Herausgeber eines erfolgreichen Reisemagazins sind Claudia und Michael das perfekte Team. Doch dann bemerkt Claudia, dass ihr Mann sie betrügt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.08.2027
- Ton
- AD
Zur selben Zeit stirbt ihre Mutter, mit der sie gern mehr Zeit verbracht hätte. Claudias Leben gerät ins Wanken. Spontan lässt sie alle Termine platzen, um ihren Vater zu begleiten - einen Flussschiffer, der die Asche seiner Frau über dem Rhein verstreuen will.
Die letzte Fahrt mit dem alten Schiff, auf dem sie ihre Kindheit verbrachte, wird für Claudia zu einer Reise voll unerwarteter Entdeckungen.
In dem liebenswürdigen Familienfilm "Die letzte Fahrt" finden Julia Jäger und Thomas Sarbacher als gestresstes Ehepaar während einer ungeplanten Schiffsreise wieder zueinander.
Besetzung
- Claudia Zimmermann - Julia Jäger
- Michael Zimmermann - Thomas Sarbacher
- Rainer Wenserit - Heinz Baumann
- Jonas Zimmermann - Sammy Scheuritzel
- Jan - Sönke Möhring
- Lucy - Stella Kunkat
- Sybille - Isabelle Barth
- Maria Wenserit - Bibiana Zeller
- Wasserschutzpolizist - Jürgen Rißmann
- Hafenarbeiter - Joachim Nimtz
- Pfarrer - Victor Schefè
- Frau Dr. Fuchs - Birge Schade
- Herr Konrad - John Keogh
Stab
- Regie - Christoph Schrewe
- Drehbuch - Ilja Haller
- Claudia Zimmermann - Julia Jäger
- Michael Zimmermann - Thomas Sarbacher
- Rainer Wenserit - Heinz Baumann
- Jonas Zimmermann - Sammy Scheuritzel
- Jan - Sönke Möhring
- Lucy - Stella Kunkat
- Sybille - Isabelle Barth
- Maria Wenserit - Bibiana Zeller
- Wasserschutzpolizist - Jürgen Rißmann
- Hafenarbeiter - Joachim Nimtz
- Pfarrer - Victor Schefè
- Frau Dr. Fuchs - Birge Schade
- Herr Konrad - John Keogh
- Regie - Christoph Schrewe
- Drehbuch - Ilja Haller