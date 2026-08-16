Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Die letzte Fahrt

Film

Die letzte Fahrt

Als glücklich verheiratetes Paar und Herausgeber eines erfolgreichen Reisemagazins sind Claudia und Michael das perfekte Team. Doch dann bemerkt Claudia, dass ihr Mann sie betrügt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.08.2027
Ton
AD

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Zur selben Zeit stirbt ihre Mutter, mit der sie gern mehr Zeit verbracht hätte. Claudias Leben gerät ins Wanken. Spontan lässt sie alle Termine platzen, um ihren Vater zu begleiten - einen Flussschiffer, der die Asche seiner Frau über dem Rhein verstreuen will.

Die letzte Fahrt mit dem alten Schiff, auf dem sie ihre Kindheit verbrachte, wird für Claudia zu einer Reise voll unerwarteter Entdeckungen.

In dem liebenswürdigen Familienfilm "Die letzte Fahrt" finden Julia Jäger und Thomas Sarbacher als gestresstes Ehepaar während einer ungeplanten Schiffsreise wieder zueinander.


Besetzung


  • Claudia Zimmermann - Julia Jäger
  • Michael Zimmermann - Thomas Sarbacher
  • Rainer Wenserit - Heinz Baumann
  • Jonas Zimmermann - Sammy Scheuritzel
  • Jan - Sönke Möhring
  • Lucy - Stella Kunkat
  • Sybille - Isabelle Barth
  • Maria Wenserit - Bibiana Zeller
  • Wasserschutzpolizist - Jürgen Rißmann
  • Hafenarbeiter - Joachim Nimtz
  • Pfarrer - Victor Schefè
  • Frau Dr. Fuchs - Birge Schade
  • Herr Konrad - John Keogh

Stab


  • Regie - Christoph Schrewe
  • Drehbuch - Ilja Haller
  • Claudia Zimmermann - Julia Jäger
  • Michael Zimmermann - Thomas Sarbacher
  • Rainer Wenserit - Heinz Baumann
  • Jonas Zimmermann - Sammy Scheuritzel
  • Jan - Sönke Möhring
  • Lucy - Stella Kunkat
  • Sybille - Isabelle Barth
  • Maria Wenserit - Bibiana Zeller
  • Wasserschutzpolizist - Jürgen Rißmann
  • Hafenarbeiter - Joachim Nimtz
  • Pfarrer - Victor Schefè
  • Frau Dr. Fuchs - Birge Schade
  • Herr Konrad - John Keogh
  • Regie - Christoph Schrewe
  • Drehbuch - Ilja Haller

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.