Film
Die lange Welle hinterm Kiel
Margarete Kämmerer und Professor Burian, während des Zweiten Weltkriegs erbitterte Todfeinde, treffen an Bord eines Schiffes aufeinander und müssen sich der Vergangenheit stellen. (FSK 12)
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Deutschland 2011
- Datum:
- Sendetermin
- 24.10.2026
- 21:40 - 23:10 Uhr
- Ton
- AD
Aufwühlende Verfilmung des gleichnamigen Romans von Pavel Kohout, in der Christiane Hörbiger, Mario Adorf und Veronica Ferres als Charakterdarsteller glänzen.
Die wohlhabende Witwe Margarete Kämmerer geht in Begleitung ihres Neffen Sigi auf Kreuzfahrt. Die Reise verläuft allerdings nicht gerade friedlich. An Bord des Schiffes trifft sie auf Professor Burian, der in Begleitung seiner Schwiegertochter Sylva unterwegs ist.
Margarete ist entsetzt, als sie in Burian jenen tschechischen Arzt wiedererkennt, der Ende des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Sudetendeutsche hinrichten ließ - darunter ihren Mann Sepp. Sigi und Sylva versuchen zu vermitteln, müssen aber bald feststellen, dass beileibe nicht alle Konflikte von damals Geschichte sind.
Darsteller
- Prof. Martin Burian - Mario Adorf
- Margarete Kämmerer - Christiane Hörbiger
- Sylva Burian - Veronica Ferres
- Sepp Pichler - Michael Steinocher
- Sigi Klein - Christoph Letkowski
- Carlo Zeppelini - Michele Oliveri
- Franz Navratil - Carl Achleitner
- Conferencier - Dorian Steidl
Stab
- Regie - Nikolaus Leytner
- Drehbuch - Klaus Richter