Die lange Welle hinterm Kiel

Christiane Hörbiger (Margarete Kämmerer), Mario Adorf (Prof. Martin Burian)

Quelle: ORF/Mona Film/Georges Pauly

Die wohlhabende Witwe Margarete Kämmerer geht in Begleitung ihres Neffen Sigi auf Kreuzfahrt. Die Reise verläuft allerdings nicht gerade friedlich. An Bord des Schiffes trifft sie auf Professor Burian, der in Begleitung seiner Schwiegertochter Sylva unterwegs ist.



Margarete ist entsetzt, als sie in Burian jenen tschechischen Arzt wieder erkennt, der Ende des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Sudetendeutsche hinrichten ließ - darunter ihren Mann Sepp. Sigi und Sylva versuchen zu vermitteln, müssen aber bald feststellen, dass beleibe nicht alle Konflikte von damals Geschichte sind.