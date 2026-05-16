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"Die Hochzeit meiner Eltern": Peter (Günther Maria Halmer), Betty (Senta Berger) und Leo (Michael Wittenborn) stehen im Garten.

Film

Die Hochzeit meiner Eltern

Betty und Peter geben sich mit über 70 das Jawort. Aus der seit 45 Jahren bestehenden "wilden Ehe" sind drei erwachsene Kinder hervorgegangen. Und die wollen es kaum glauben.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2016
Datum:

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Doch Betty hat Peter gefragt, ob er noch Lust habe, sie zu heiraten. Und Peter hat Ja gesagt. Standesbeamtin Jutta, Bettys beste Freundin, soll die beiden trauen. Hals über Kopf wird ein großes Hochzeitsfest geplant, und alle beteiligen sich an den Vorbereitungen.

Auch die Kinder, Simone, Liv und Alexander, helfen mit - obwohl sie sich fragen: Stimmt etwas mit den Eltern nicht? Sind sie plötzlich krank oder einfach verrückt geworden?

Die drei haben aber auch ihre ganz eigenen Beziehungsprobleme. Simone wird einfach nicht schwanger von ihrem Mann Friedrich. Auf der Geburtstagsparty ihrer Schwester Liv hat sie einen One-Night-Stand mit deren Freund Adam, woraufhin sich die beiden Schwestern in die Haare kriegen.

Betty sagt ihrer unter ständiger Übelkeit leidenden Tochter Simone auf den Kopf eine Schwangerschaft zu. Simone gesteht alles Friedrich, der auf Bettys und Peters Hochzeit wild um sich schlägt.

Und damit nicht genug der Turbulenzen: Auch Betty hat ein sorgsam gehütetes Geheimnis. Am Tag der Hochzeit kommt es auf den Tisch, und Peter flippt aus. Auch die Kinder sind wenig amüsiert, was Mama Betty zu gestehen hat. Das Hochzeitsfest droht zu platzen.

Erst im letzten Moment geben Peter und Betty sich doch noch das Jawort - unter den kritischen Augen der Kinder und der Enkel.

Darsteller

  • Betty - Senta Berger
  • Peter - Günther Maria Halmer
  • Simone - Anja Kling
  • Liv - Anna Fischer
  • Alexander - Nicholas Ofczarek
  • Adam - Max Hemmersdorfer
  • Sybille - Antonia Gerke
  • Friedrich - Thomas Huber
  • Leo - Michael Wittenborn
  • Jutta - Maren Kroymann
  • Herr Reinhard - Neithardt Riedel

Stab

  • Regie - Connie Walther
  • Autor - Sophia Krapoth

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