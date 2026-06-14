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"Die Ehre der Strizzis" - Katharina Böhm, Johannes Silberschneider, Rainhard Fendrich, Peter Weck.

Film

Die Ehre der Strizzis

Paul und Max Schäfer, Vater und Sohn und zwei ausgekochte Trickbetrüger, planen gemeinsam den ganz großen Coup. Doch bald liegen sich die beiden in den Haaren. Wer von ihnen hat das Sagen?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.06.2026
08:22 - 09:52 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Das soll nun ein Wettkampf entscheiden. Doch irgendjemand spielt falsch, und die beiden geraten in eine Falle. Es bleibt nur ein Ausweg: Sie müssen zusammenarbeiten. Das ist das Letzte, was sie tun wollen, da es um ihren Kopf und um viel Geld geht.

Darsteller

  • Paul Schäfer - Peter Weck
  • Max Schäfer - Rainhard Fendrich
  • Amelie Griemann - Katharina Böhm
  • Nelly - Billie Zöckler

Stab

  • Regie - Peter Weck
  • Autor - Uli Brée, Rupert Henning

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