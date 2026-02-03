Film
Die Bremer Stadtmusikanten
Etwas Besseres als den Tod finden wir überall, denken sich Esel, Hund, Katze und Hahn, nachdem Bäuerin Martha beschlossen hat, die alternden Tiere des Hofes zu Wurst verarbeiten zu lassen.
Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
- 08.03.2026
- 12:55 - 13:55 Uhr
Darsteller:
Bauerstochter Lissi - Anna Fischer
Knecht Johann - Johannes Zirner
Bauer Georg - Florian Martens
Bäuerin Martha - Gesine Cukrowski
Abdecker - Michael Lott
Buch:
David Ungureit
Regie:
Dirk Regel