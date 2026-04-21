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Menschen stehen um einen auf dem Sofa liegenden alten Mann versammelt.

Film

Die Auferstehung

Papa ist tot. Seit Jahren wollte er mit seinen Kindern nichts mehr zu tun haben, weil sie mit seiner Lebensführung nicht einverstanden waren. Jetzt alarmiert Tochter Linda ihre drei Brüder.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.05.2026
22:00 - 23:30 Uhr
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Alle versammeln sich samt Ehepartnern am Totenbett - einem roten Sofa im Wohnzimmer des Elternhauses. Der Vater, früher Chefarzt, verwitwet und an Parkinson leidend, hatte eine überbordende Altersvirilität entwickelt, in der seine Pflegerin eine große Rolle spielte.

"Die ungarische Hure" wird sie deshalb von den Geschwistern genannt, die um ihr Erbe fürchten. Zwischen Mitte 50 und Mitte 60 Jahre alt haben sie selbst ihr Leben ganz anders als die Eltern geführt. Nun könnten sie einen Erbanteil gut brauchen.

Es beginnt eine intensive Suche nach dem Testament, um es gegebenenfalls gleich wieder verschwinden zu lassen. Doch die sechs müssen auf den Anwalt warten, ausgerechnet Max "das Schwein", dem die gesamte Schar seit Jahrzehnten grollt.

Darsteller

  • Linda - Leslie Malton
  • Joschi - Joachim Król
  • Jakob - Dominic Raacke
  • Uli - Michael Rotschopf
  • Fred - Herbert Knaup
  • Franziska - Brigitte Zeh
  • Papa - Peter Maertens
  • Anna Varga - Tatiana Nekrasov
  • Max - Mathieu Carrière

Stab

  • Regie - Niki Stein
  • Drehbuch - Karl-Heinz Käfer

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