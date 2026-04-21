Die Auferstehung

"Die ungarische Hure" wird sie deshalb von den Geschwistern genannt, die um ihr Erbe fürchten. Zwischen Mitte 50 und Mitte 60 Jahre alt haben sie selbst ihr Leben ganz anders als die Eltern geführt. Nun könnten sie einen Erbanteil gut brauchen.



Es beginnt eine intensive Suche nach dem Testament, um es gegebenenfalls gleich wieder verschwinden zu lassen. Doch die sechs müssen auf den Anwalt warten, ausgerechnet Max "das Schwein", dem die gesamte Schar seit Jahrzehnten grollt.