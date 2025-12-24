Hauptnavigation

"Der Weihnachtshund": Nadeshda Brennicke, Florian Fitz

Film

Der Weihnachtshund

Die smarte Finanzberaterin Katrin sucht verzweifelt nach einer Möglichkeit, dem Weihnachtsfest im Schoße ihrer Familie zu entfliehen. Und die scheint sich auch bald zu bieten.

Produktionsland und -jahr:
Österreich , Deutschland 2004
Datum:
Sendetermin
24.12.2025
16:01 - 17:30 Uhr

Fernsehfilm

In dem Allrounder Max, mit dem sie eine ausgesprochen ausgeprägte Abneigung gegen das Fest der Liebe verbindet, und seinem Hund Kurt findet sie die passenden Gefährten, um einen ausgeklügelten Masterplan in die Tat umzusetzen. Doch leider verläuft nicht alles nach Plan.

In Michael Keuschs Fernsehfilm nach Motiven des Romans "Der Weihnachtshund" von Daniel Glattauer spielen Nadeshda Brennicke und Adolf-Grimme-Preisträger Florian Fitz das ungleiche Paar Katrin und Max, das nicht nur auf den Weihnachtshund kommt.

Darsteller

  • Max - Florian Fitz
  • Katrin - Nadeshda Brennicke
  • Nathalie - Katharina Stemberger
  • Aurelius - Gunther Gillian
  • Franziska - Nicole Beutler
  • Ernestine - Adele Neuhauser

Stab

  • Regie - Michael Keusch
  • Autor - Eduard Habsburg

