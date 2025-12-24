Film
Der Weihnachtshund
Die smarte Finanzberaterin Katrin sucht verzweifelt nach einer Möglichkeit, dem Weihnachtsfest im Schoße ihrer Familie zu entfliehen. Und die scheint sich auch bald zu bieten.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Deutschland 2004
- Datum:
- Sendetermin
- 24.12.2025
- 16:01 - 17:30 Uhr
In dem Allrounder Max, mit dem sie eine ausgesprochen ausgeprägte Abneigung gegen das Fest der Liebe verbindet, und seinem Hund Kurt findet sie die passenden Gefährten, um einen ausgeklügelten Masterplan in die Tat umzusetzen. Doch leider verläuft nicht alles nach Plan.
In Michael Keuschs Fernsehfilm nach Motiven des Romans "Der Weihnachtshund" von Daniel Glattauer spielen Nadeshda Brennicke und Adolf-Grimme-Preisträger Florian Fitz das ungleiche Paar Katrin und Max, das nicht nur auf den Weihnachtshund kommt.
Darsteller
- Max - Florian Fitz
- Katrin - Nadeshda Brennicke
- Nathalie - Katharina Stemberger
- Aurelius - Gunther Gillian
- Franziska - Nicole Beutler
- Ernestine - Adele Neuhauser
Stab
- Regie - Michael Keusch
- Autor - Eduard Habsburg