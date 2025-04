Der Schwarzwaldhof

Für Veronika ist diese Abkehr vom familiären Betrieb ein schwerer Vertrauensbruch. Ausgerechnet als Stefan sich mit ihr versöhnen will, konfrontiert sie ihn mit einem folgenschweren Angebot: Sie will ihm seine Anteile am "Schwarzwaldhof" abkaufen. In ihren Augen kann er nicht bei der Konkurrenz arbeiten und zugleich Teilhaber des Familienhotels sein. Zutiefst verletzt, nimmt Stefan das Angebot an und bricht den Kontakt zu seiner Mutter ab. Er beginnt, dem "Schwarzwaldhof" mit unlauteren Tricks die Gäste abspenstig zu machen. Ganz klar, dass das nicht lange gut gehen kann: Nach einer Beschwerde wird er gefeuert. Damit steht er von einem Tag auf den anderen ohne Job und ohne familiären Rückhalt da, dafür aber mit jeder Menge Schulden, hat er sich doch gerade erst eine mondäne Eigentumswohnung gekauft.