Film
Der Schimmelreiter
Ein Mann warnt vor der Flut – doch niemand hört ihm zu. Als seine Vision zur Bedrohung wird, steht er allein gegen das Dorf. Und die Katastrophe rückt näher.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 20.11.2027
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- UT
- AD
Nordfriesland heute: Hauke Haien übernimmt den Küstenschutz und erkennt die Zeichen der Zeit. Doch seine radikalen Pläne stoßen auf Widerstand. Als das Meer zurückschlägt, droht nicht nur das Land zu zerbrechen – sondern auch seine Familie.
Nach dem Tod seines Schwiegervaters übernimmt Hauke Haien die Verantwortung für den Küstenschutz. Er lebt im Einklang mit der Natur und erkennt früh die Folgen des Klimawandels. Fachlich brillant, aber menschlich isoliert, kämpft er gegen die Gewohnheiten der Dorfgemeinschaft – und gegen die Zeit.
Seine Frau Elke wird zur Brücke zwischen ihm und der Öffentlichkeit. Dank ihrer Unterstützung findet Haukes Vision Gehör – sogar in der Politik. Doch als klar wird, wie weit seine Pläne wirklich reichen, kippt die Stimmung.
Die Menschen sollen ihr Land aufgeben, das sie über Generationen dem Meer abgerungen haben. Der Widerstand wächst, der Hass eskaliert. Hauke droht an der Einsamkeit und dem Druck zu zerbrechen.
Der Fernsehfilm "Der Schimmelreiter" erzählt Theodor Storms Klassiker als packendes Drama der Gegenwart.
Darsteller
- Hauke Haien - Max Hubacher
- Elke Haien - Olga von Luckwald
- Wienke Haien - Elina Leitl
- Ole Petersen - Nico Holonics
- Vollina Petersen - Lisa Hofer
- Carsten - Joshua Jagersberger
- Janne Manners - Annette Frier
- Klaas Haders - Till Firit
- Trine - Ramona Kunze-Libnow
- Iven - Christoph Glaubacker
- Brigitte - Margarethe Tiesel
- Tede Volkerts - Harald Windisch
- Ann Grete - Kriemhild Hamann
- Clara - Josephine Bloeb
- Ministerin - Katharina Pichler
- Malte - Emanuel Fellmer
- Wienke Haien (erwachsen) - Imke Siebert
- und andere - und andere
Stab
- Regie - Francis Meletzky
- Autor - Léonie-Claire Breinersdorfer