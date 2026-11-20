Nach dem Tod seines Schwiegervaters übernimmt Hauke Haien die Verantwortung für den Küstenschutz. Er lebt im Einklang mit der Natur und erkennt früh die Folgen des Klimawandels. Fachlich brillant, aber menschlich isoliert, kämpft er gegen die Gewohnheiten der Dorfgemeinschaft – und gegen die Zeit.



Seine Frau Elke wird zur Brücke zwischen ihm und der Öffentlichkeit. Dank ihrer Unterstützung findet Haukes Vision Gehör – sogar in der Politik. Doch als klar wird, wie weit seine Pläne wirklich reichen, kippt die Stimmung.



Die Menschen sollen ihr Land aufgeben, das sie über Generationen dem Meer abgerungen haben. Der Widerstand wächst, der Hass eskaliert. Hauke droht an der Einsamkeit und dem Druck zu zerbrechen.



Der Fernsehfilm "Der Schimmelreiter" erzählt Theodor Storms Klassiker als packendes Drama der Gegenwart.