Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Der Passfälscher

Film

Der Passfälscher

Berlin 1942. Den Judenstern zu tragen, kommt für Cioma Schönhaus nicht infrage. Mit unbändiger Freude am Leben trotzt der junge jüdische Schöngeist der Nazi-Diktatur.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 07.02.2026
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Er lebt dabei in ständiger Gefahr, entdeckt zu werden. Zusammen mit seinem besten Freund Det stürzt er sich mit seinem unwiderstehlichen Charme in das Berliner Leben, denn Cioma ist überzeugt: Das beste Versteck ist mitten unter Menschen, da wo alle hinschauen.

Während er in der Öffentlichkeit schon mal als deutscher Offizier auftritt, fälscht er im Untergrund Ausweisdokumente und verhilft damit zahlreichen Verfolgten zur Flucht. Als er der jungen Gerda begegnet, findet er nicht nur eine ebenbürtige Meisterin der Mimikry, sondern auch seine große Liebe, für die er alles bereit ist zu geben. Doch bald schon kommt ihm die Gestapo auf die Schliche und sein Leichtsinn bringt ihn und sein Umfeld zunehmend in Gefahr.

Redaktionshinweis: 3sat zeigt das Filmdrama "Der Passfälscher", dessen Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht, zur Erinnerung an die Reichspogromnacht am 9. November 1938. Aus demselben Anlass sendet 3sat am Dienstag, 4. November 2025, um 20.15 Uhr den Spielfilm von Josef Rusnak "Das Totengebet". Im Anschluss folgt
um 22.25 Uhr die Dokumentation "Ich bin! Margot Friedländer" sowie am Mittwoch, 5. November 2025, um 22.25 Uhr der Fernsehfilm von Matti Geschonnek
"Das Zeugenhaus".

Darsteller

  • Cioma Schönhaus - Louis Hofmann
  • Det Kassriel - Jonathan Berlin
  • Gerda - Luna Wedler
  • Frau Peters - Nina Gummich
  • Herr Kaufmann - Marc Limpach
  • Herr Dietrich - Andrè Jung
  • und andere -

Stab

  • Regie - Maggie Peren
  • Autor - Maggie Peren

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.