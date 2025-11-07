Er lebt dabei in ständiger Gefahr, entdeckt zu werden. Zusammen mit seinem besten Freund Det stürzt er sich mit seinem unwiderstehlichen Charme in das Berliner Leben, denn Cioma ist überzeugt: Das beste Versteck ist mitten unter Menschen, da wo alle hinschauen.



Während er in der Öffentlichkeit schon mal als deutscher Offizier auftritt, fälscht er im Untergrund Ausweisdokumente und verhilft damit zahlreichen Verfolgten zur Flucht. Als er der jungen Gerda begegnet, findet er nicht nur eine ebenbürtige Meisterin der Mimikry, sondern auch seine große Liebe, für die er alles bereit ist zu geben. Doch bald schon kommt ihm die Gestapo auf die Schliche und sein Leichtsinn bringt ihn und sein Umfeld zunehmend in Gefahr.



Redaktionshinweis: 3sat zeigt das Filmdrama "Der Passfälscher", dessen Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht, zur Erinnerung an die Reichspogromnacht am 9. November 1938. Aus demselben Anlass sendet 3sat am Dienstag, 4. November 2025, um 20.15 Uhr den Spielfilm von Josef Rusnak "Das Totengebet". Im Anschluss folgt

um 22.25 Uhr die Dokumentation "Ich bin! Margot Friedländer" sowie am Mittwoch, 5. November 2025, um 22.25 Uhr der Fernsehfilm von Matti Geschonnek

"Das Zeugenhaus".