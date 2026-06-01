Der Mann, der alles kann

Auch die Friseurin Rita hat einen Traum: Sie fühlt sich zur Schriftstellerei berufen, aber bei Freunden und Verlagen erntet sie mit ihren Geschichten wenig Begeisterung. Als die beiden romantisch veranlagten Träumer sich begegnen, ist es im wahrsten Wortsinn Liebe auf den ersten Blick. Schüchtern und leicht verunsichert über das eigene Glück kommen sie sich näher. Doch ihre Versuche, sich zu einem romantischen Dinner zu verabreden, werden ein ums andere Mal vereitelt - ein entflohener Gewaltverbrecher hält die Männer vom LKA in Atem.