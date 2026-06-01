Film
Der Mann, der alles kann
Ein Kriminalpolizist, der sich vor Tatorten fürchtet, ist eine ähnlich aberwitzige Vorstellung wie ein Olympiaschwimmer mit Angst vor Wasser.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 14.06.2026
- 12:50 - 14:20 Uhr
- Ton
- AD
Aber manchmal spielt das Schicksal die verrücktesten Streiche, und so leidet der LKA-Beamte Robert aus Hannover tatsächlich an einer Phobie, die es ihm unmöglich macht, flüchtige Ganoven zu verfolgen oder auch nur einen Tatort zu betreten.
Seinem Vorgesetzten, dem sarkastischen Macho Horst Hoff, ist dieses Handicap ein Dorn im Auge. Bei jeder Gelegenheit macht er sich über Robert lustig und legt ihm nahe, den Dienst zu quittieren. Daran ist natürlich nicht zu denken. Der Mittfünfziger würde sich auf seine alten Tage am liebsten zum "Profiler" weiterbilden lassen, nur benötigt er zur Erfüllung dieses Lebenstraums ausgerechnet die Einwilligung von Hoff.
Auch die Friseurin Rita hat einen Traum: Sie fühlt sich zur Schriftstellerei berufen, aber bei Freunden und Verlagen erntet sie mit ihren Geschichten wenig Begeisterung. Als die beiden romantisch veranlagten Träumer sich begegnen, ist es im wahrsten Wortsinn Liebe auf den ersten Blick. Schüchtern und leicht verunsichert über das eigene Glück kommen sie sich näher. Doch ihre Versuche, sich zu einem romantischen Dinner zu verabreden, werden ein ums andere Mal vereitelt - ein entflohener Gewaltverbrecher hält die Männer vom LKA in Atem.
Damit nicht genug, wird auch Ritas Tochter Jule in einen Kriminalfall verwickelt: Ihre Mitbewohnerin kommt auf mysteriöse Weise ums Leben. Während Hoff von Selbstmord oder einem Unfall ausgeht, tippt Robert mit sicherem Instinkt auf Mord. Sowohl der biedere Nachbar als auch Jules leichtlebiger Freund Tim scheinen in den Fall verwickelt zu sein. Bei der Suche nach der Wahrheit wachsen Robert und Rita auf erstaunliche Weise über sich hinaus, denn Liebe verleiht bekanntlich Flügel.
Besetzung
- Robert Hellkamp - Peter Heinrich Brix
- Rita Meier - Anica Dobra
- Jule Meier - Julia Schäfle
- Tim Gronwold - Philipp Danne
- Horst Hoff - Ralph Herforth
- Ludger Behnken - Lars Rudolph
- Frau Matuschatt - Anna Böttcher
- Sven Petzold - Aleksandar Jovanovic
- Friedirch Lahnstein - Gerd Baltus
- Philipp Lahnstein - Philipp Baltus
- Johanna Lahnstein - Amy Shub
- Rebecca - Maya Haddad
- Friseur Olli - Oscar Ortega Sánchez
- Verleger Brömmer - Michael Schönborn
Stab
- Regie - Annette Ernst
- Drehbuch - Norbert Eberlein