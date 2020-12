Film

Der kalte Himmel (2/2)

In den Augen der Ärzte der Münchener Psychiatrie gilt Felix als geisteskrank. Mit dieser Diagnose will seine Mutter Marie sich aber nicht abfinden. Die Hopfenbäuerin reist nach Berlin. Dort will der progressive Psychiater Dr. Cromer dem Jungen helfen. Die kostspielige Therapie muss Marie allerdings selbst bezahlen. Während sie in eine Wohngemeinschaft zieht und sich als Bedienung in einem Striplokal durchschlägt, droht ihre Ehe zu zerbrechen.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2011

Datum: 11.12.2020