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Im Bild: Susi Stach (Gerti Bruckner)

Film

Der Fall der Gerti B.

Drei Freunde aus Floridsdorf – 40 Jahre getrennt und mit Lebenswegen, die unterschiedlicher nicht sein könnten – kommen an einem Abend zusammen, der ihr Schicksal für immer verändern wird.

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Fernsehfilm

Drei Freunde aus Floridsdorf – 40 Jahre getrennt und mit Lebenswegen, die unterschiedlicher nicht sein könnten – kommen an einem Abend zusammen, der ihr weiteres Schicksal für immer verändern wird:

Im Bild: Susi Stach (Gerti Bruckner, li.), Tanja Raunig (Heidi Mai, re.).
Im Bild: Susi Stach (Gerti Bruckner, li.), Tanja Raunig (Heidi Mai, re.).
Quelle: ORF/Lotus Film/Petro Domenigg.

Gerti B. (Susi Stach), Kriminalpolizistin, hat für ihren Beruf fast alles gegeben, aber nicht viel dafür bekommen – außer eine neue Vorgesetzte, die aussieht wie 18 und eh alles besser weiß. Franz A. (Karl Fischer) sollte eigentlich Bestatter werden, hat sich aber für eine andere, vermeintlich glamourösere Karriere im Gunstgewerbe entschieden. Seine Tage als Bordellchef waren auch schon mal rosiger. Und Jonas L. (Cornelius Obonya), Uhrmacher aus Leidenschaft und Auftragskiller aus Berufung, gerät unter Druck seiner Auftraggeberin, als er einen alten Freund liquidieren soll. Aber eigentlich beginnt die Geschichte mit zwei Leichen in einem Sarg, der nur für eine gebucht war.

Im Bild: Cornelius Obonya (Jonas Lipansky), Larissa Fuchs (Nora Clemens).
Im Bild: Cornelius Obonya (Jonas Lipansky), Larissa Fuchs (Nora Clemens).
Quelle: ORF/Lotus Film/Petro Domenigg.

Aber damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende erzählt: Eine Domina verscheidet bei einem unerwarteten Betriebsunfall. Der glorreiche Abend des Spiels in Cordoba 1978. Die 1970er mit Strizzis, Schlaghosen, Kieberern und Bezirksschönheiten. Christiane Hörbiger liest in einem Rotlicht-Etablissement aus „Josefine Mutzenbacher“ vor. Und ein folgenschwerer Fenstersturz in Floridsdorf gibt der Geschichte eine unerwartete Wendung.

Besetzung:

  • Gert Bruckner - Susi Stach
  • Franz Aigner - Karl Fischer
  • Jonas Lipansky - Cornelius Obonya
  • Herbert Bruckner - Johannes Silberschneider
  • Gerti Bruckner (jung) - Alice Prosser
  • Franz Aigner (jung) - Lino Gaier
  • Jonas Lipansky (jung) - Nils Arztmann
  • Regie - Sascha Bigler
  • Drehbuch - Sascha Bigler, Axel Götz

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