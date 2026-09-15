Film
Der beste Papa der Welt
In der Wachau gedrehtes, herzergreifendes Filmjuwel mit starkem österreichischen Cast - allen voran Hilde Dalik, Doris Schretzmayer, Philipp Hochmair und Hary Prinz.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2018
- Datum:
- Sendetermin
- 25.10.2026
- 20:15 - 21:40 Uhr
Nur eine Nacht trennt Chirurg Clemens von einer geplanten Weltumsegelung, da macht ihm ein Schicksalsschlag einen Strich durch die Rechnung.
Um sich vom stressigen Klinikalltag zu erholen, will Topchirurg Clemens ein Jahr lang die Welt umsegeln. Die Nachfolge ist geregelt, die Koffer sind gepackt.
Da muss er erfahren, dass seine Schwester Doro tödlich verunglückt ist. Die Alleinerzieherin hinterlässt einen Berg voll Schulden, drei Kinder und einen letzten Wunsch: Clemens soll sich um seine Nichten und seinen Neffen kümmern.
Mit einem Schlag steht der freiheitsliebende Egomane vor der wohl größten Herausforderung seines Lebens. Auch wenn die Angst, zu versagen, groß ist, gibt Clemens sein Bestes, um den drei Kindern ein liebevolles Zuhause zu geben.
Darsteller
- Clemens "Doc" Hoffman - Oliver Mommsen
- Susa Graf - Hilde Dalik
- Arthur Donnersberg - Philipp Hochmair
- Marion Siller - Doris Schretzmayer
- Karin Donnersberg - Eva Herzig
- Florian Weiss - Hary Prinz
- Sigrid Steiner - Krista Stadler
- Doro Köhler - Seraphine Rastl
- Kristina Köhler - Alice Prosser
Stab
- Regie - Sascha Bigler
- Drehbuch - Markus Gull