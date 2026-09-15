Der beste Papa der Welt

Isabel Steszgal (Judy Köhler), Oliver Mommsen (Clemens "Doc" Hoffman), Alice Prosser (Kristina Köhler), Felix Staudigl (Benni Köhler), Eva Herzig (Karin Donnersberg), Philipp Hochmair (Arthur Donnersberg)

Quelle: Mona Film

Um sich vom stressigen Klinikalltag zu erholen, will Topchirurg Clemens ein Jahr lang die Welt umsegeln. Die Nachfolge ist geregelt, die Koffer sind gepackt.



Da muss er erfahren, dass seine Schwester Doro tödlich verunglückt ist. Die Alleinerzieherin hinterlässt einen Berg voll Schulden, drei Kinder und einen letzten Wunsch: Clemens soll sich um seine Nichten und seinen Neffen kümmern.



Mit einem Schlag steht der freiheitsliebende Egomane vor der wohl größten Herausforderung seines Lebens. Auch wenn die Angst, zu versagen, groß ist, gibt Clemens sein Bestes, um den drei Kindern ein liebevolles Zuhause zu geben.