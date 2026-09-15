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Das Bild zeigt eine Gruppe von fünf Personen in einem hellen Raum. Eine Frau in gestreiftem Kleid und vier Kinder in verschiedenen Outfits stehen zusammen. Der Mann in Hemd hält ein Kind.

Film

Der beste Papa der Welt

In der Wachau gedrehtes, herzergreifendes Filmjuwel mit starkem österreichischen Cast - allen voran Hilde Dalik, Doris Schretzmayer, Philipp Hochmair und Hary Prinz.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2018
Datum:
Sendetermin
25.10.2026
20:15 - 21:40 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Nur eine Nacht trennt Chirurg Clemens von einer geplanten Weltumsegelung, da macht ihm ein Schicksalsschlag einen Strich durch die Rechnung.

Das Bild zeigt sechs Personen in einem Innenraum. Ein Mann hält ein kleines Mädchen auf dem Arm. Daneben stehen drei Kinder, zwei Mädchen und ein Junge. Eine Frau ist ebenfalls anwesend, die neben einem weiteren Mann steht. Die Umgebung wirkt modern mit hellem Licht und einer Treppe im Hintergrund.
Isabel Steszgal (Judy Köhler), Oliver Mommsen (Clemens "Doc" Hoffman), Alice Prosser (Kristina Köhler), Felix Staudigl (Benni Köhler), Eva Herzig (Karin Donnersberg), Philipp Hochmair (Arthur Donnersberg)
Quelle: Mona Film

Um sich vom stressigen Klinikalltag zu erholen, will Topchirurg Clemens ein Jahr lang die Welt umsegeln. Die Nachfolge ist geregelt, die Koffer sind gepackt.

Da muss er erfahren, dass seine Schwester Doro tödlich verunglückt ist. Die Alleinerzieherin hinterlässt einen Berg voll Schulden, drei Kinder und einen letzten Wunsch: Clemens soll sich um seine Nichten und seinen Neffen kümmern.

Mit einem Schlag steht der freiheitsliebende Egomane vor der wohl größten Herausforderung seines Lebens. Auch wenn die Angst, zu versagen, groß ist, gibt Clemens sein Bestes, um den drei Kindern ein liebevolles Zuhause zu geben.

Darsteller

  • Clemens "Doc" Hoffman - Oliver Mommsen
  • Susa Graf - Hilde Dalik
  • Arthur Donnersberg - Philipp Hochmair
  • Marion Siller - Doris Schretzmayer
  • Karin Donnersberg - Eva Herzig
  • Florian Weiss - Hary Prinz
  • Sigrid Steiner - Krista Stadler
  • Doro Köhler - Seraphine Rastl
  • Kristina Köhler - Alice Prosser

Stab

  • Regie - Sascha Bigler
  • Drehbuch - Markus Gull

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