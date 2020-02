Der Bär ist los! Die Geschichte von Bruno

Manchmal tut der Bär sogar was er soll!

Quelle: ORF

Für Erfolgsregisseur Xaver Schwarzenberg war es die erste Zusammenarbeit mit einem Raubtier - und das wird ihm noch länger in Erinnerung bleiben: "Am Anfang haben wir mit Absperrband gearbeitet, weil jeder gesagt hat, dass es lebensgefährlich ist, wenn der Bär ausbricht. In Wahrheit wollte der Bär aber nie weggehen, aber auch nie das machen, was wir vorhatten! Natürlich war das teilweise wahnsinnig nervend - aber genau das macht es auch wieder sehr spannend." Und Schwarzenberger weiter: "Bei so einem Film sind die Schnittarbeiten besonders mühsam, es ist sozusagen das Baby des Regisseurs - der hat quasi das Bummerl. Aber wenn der Film zum Schluss so aussieht, als wäre alles sehr einfach gewesen, dann hat es sich gelohnt." Gelohnt hat es sich auf jeden Fall für Harald Krassnitzer, der sich gerne an seine eigenwillige Filmpartnerinnen zurückerinnert: "Schauspielkollegen können manchmal schwierig sein, aber Bären übertreffen das auf jeden Fall. Die Drehbücher hätten wir uns teilweise sparen können, denn die Bären haben kein einziges Mal das gemacht, was wir wollten und das war sicherlich auch manchmal mühsam. Aber das war auch das Tolle an diesen Dreharbeiten, denn Bären sind nun mal Freigeister." An der Seite von Harald Krassnitzer, Fritz Karl und Nadeshda Brennicke standen in weiteren wichtigen Rollen u. a. Erwin Steinhauer als Tiroler Landeshauptmann, Walter Sachers als Landesagrarrat, Herbert Knaup und Johann Nikolussi als Jägermeister, weiters Eisi Gulp als bayerischer Indianer sowie Jarmo Mäkinen und Eero Milonoff als exzentrische finnische Bärenjäger vor der Kamera, die Regisseur Xaver Schwarzenberger wieder persönlich führte.