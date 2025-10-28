Hauptnavigation

Ein Mann auf einem Fahrrad. Auf dem Gepäckträger sitzt ein Junge.

Der Auftrag

Der 16-jährige Miki Witt ist zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort: Vor den Augen des Schülers erschießt der libanesische Gangsterboss Ahmed Sayed einen Undercover-Agenten des LKA.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2019
Datum:
Sendetermin
28.10.2025
20:15 - 22:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

LKA-Chef Decker, der in seiner Abteilung eine undichte Stelle vermutet, stellt ein neues Team zusammen, das Miki und seine getrennt lebenden Eltern Nikola Walter und Klaus Witt beschützen soll. Aus Sicherheitsgründen wählt Decker eine neue LKA-Beamtin für die Leitung des streng geheimen Auftrags: die junge Polizistin Sarah Brandt, für die es der erste Einsatz im Zeugenschutz ist. Sie bekommt die ebenfalls unerfahrene Kollegin Marleen Westermann und den "alten Hasen" Lobeck zur Seite gestellt, um die Familie auf einem abgelegenen Landgut in der Nähe von Rom unterzubringen.

Dort kommt es schon bald zu Spannungen im Polizeiteam, denn Lobeck handelt eigenmächtig und trinkt ganz offen im Dienst. Auch die Zeugenfamilie stellt die Autorität von Sarah infrage. Wie gefährlich ihre Mission ist, zeigt ein nächtlicher Überfall. Von nun an weiß die mutige LKA-Polizistin, dass jeder in Gefahr und niemandem zu trauen ist. Ihr bleibt keine Wahl, als auf eigene Faust zu handeln.

Darsteller:

  • Sarah Brandt - Anna Bederke
  • Nikola Walter - Anja Kling
  • Mario Lobeck - Oliver Masucci
  • Klaus Witt - Gregor Bloéb
  • Jürgen Decker - Johannes Allmayer
  • Miki Witt - Aaron Hilmer
  • Emin - Erdal Yildiz
  • Ahmed Sayed - Timur Isik

Stab:

  • Buch: Holger Karsten Schmidt
  • Regie: Florian Baxmeyer

Nur knapp entkommt der Teenager dem Mörder, der ihn fortan mit allen Mitteln zum Schweigen bringen möchte. Ein Zeugenschutzprogramm soll bis zur Aussage für Mikis Sicherheit sorgen. Doch innerhalb des Teams kommt es zu Spannungen, die den Auftrag gefährden.

  • Marleen Westermann - Sina Bianca Hentschel
