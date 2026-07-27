Film
Der Alte und die Nervensäge
Wilhelm Schürmann hat kurz vor seinem 75. Geburtstag keine Lust, seine Lebensweise auch nur ein wenig seinem Alter und seinen gesundheitlichen Malaisen anzupassen. Also haut er ab.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 05.09.2026
- Ton
- AD
Als er nach einem Schwächeanfall auf das Autofahren verzichten und zu seiner Tochter Bettina ziehen soll, macht sich Wilhelm mit seinem geliebten Camping-Oldtimerbus auf den Weg. Allerdings - alles andere als freiwillig - nicht allein.
Dreist hängt sich nämlich der 16-jährige Ausreißer Felix, der vor einem Wochenende mit seinem Vater davonfährt, wie eine Klette an Wilhelm. Wohin es gehen soll, ist Felix egal – Hauptsache weg! Der wortkarge Wilhelm dagegen hat einen Plan, bei dem die gesprächige Nervensäge gewaltig stört: Er möchte die Urlaubstour früherer Jahre nachfahren und sich dabei an seine verstorbene Frau erinnern.
Um seine Ruhe zu haben, versucht er, Felix so schnell wie möglich loszuwerden – egal wie. Der freche Teenager behauptet jedoch hartnäckig seinen Platz auf dem Beifahrersitz, und schon bald muss Wilhelm erkennen, dass seine Nostalgiereise anders verläuft als gedacht.
Unterdessen heften sich Wilhelms Sohn Martin und Felix' alleinerziehende Mutter Ines an ihre Fersen. Auch dieses unfreiwillige Duo muss sich erst einmal zusammenraufen, um überhaupt herauszufinden, wohin die Reise geht.
Hollywood-Darsteller Jürgen Prochnow macht sich in "Der Alte und die Nervensäge" auf eine ungewöhnliche Reise: Zusammen mit einem 16-jährigen Gefährten, gespielt von Nachwuchsschauspieler Marinus Hohmann ("Als Hitler das rosa Kaninchen stahl"), nimmt er als eigenwilliger Mittsiebziger kurz entschlossen Reißaus vor seiner überfürsorglichen Familie. Uljana Havemann inszenierte die emotionale Geschichte zweier Suchender in unterschiedlichen Lebensphasen, die durch ihre Zufallsbegegnung aneinander wachsen.
Das Drehbuch für das generationenübergreifende Roadmovie stammt von Debütautorin Nadine Schweigardt, die 2017 mit ihrem gleichermaßen charmanten wie lebensklugen Film den Degeto-Nachwuchspreis "Impuls" gewann.
Besetzung
- Wilhelm Schürmann - Jürgen Prochnow
- Felix Bock - Marinus Hohmann
- Martin Schürmann - David Rott
- Ines Bock - Karolina Lodyg
- Bettina Joos - Katja Studt
- Vladislav Babic - Albert Kitzl
- Dr. Jordan - Minh-Kai Phan-Thi
- Torben Joos - Christian Erdmann
- Tanja Hepp - Lara Joy Körner
Stab
- Drehbuch - Nadine Schweigardt
- Regie - Uljana Havelmann
- Wilhelm Schürmann - Jürgen Prochnow
- Felix Bock - Marinus Hohmann
- Martin Schürmann - David Rott
- Ines Bock - Karolina Lodyga
- Bettina Joos - Katja Studt
- Vladislav Babic - Albert Kitzl
- Dr. Jordan - Minh-Kai Phan-Thi
- Torben Joos - Christian Erdmann
- Tanja Hepp - Lara Joy Körner
- Regie - Uljana Havelmann
- Drehbuch - Nadine Schweigardt
- Regie - Uljana Havelmann
- Drehbuch - Nadine Schweigardt