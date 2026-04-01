Film
Das Wunder von Kapstadt
Die junge Medizinerin Lisa möchte als Chirurgin in eine Männerdomäne vorstoßen. Auch will sie die Anerkennung ihres Vaters erkämpfen, der von seiner unehelichen Tochter nichts wissen will.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 24.04.2026
- 20:15 - 22:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Ton
- AD
Es ist der berühmte Herzchirurg Prof. Dr. Kohlfeld, bei dem sie die Assistenzstelle anstrebt. Als ihr Plan auf unfaire Weise scheitert, fasst Lisa eine mutige Entscheidung: Sie reist zu Dr. Barnard nach Kapstadt, um die erste Herztransplantation durchzuführen.
In dem Krankhausgärtner Hamilton Naki, der als Schwarzer nur heimlich für Barnard forschen darf, erkennt sie den entscheidenden Helfer für die handwerklich schwierige Operation. Dass der brillante Autodidakt jemals seinen verdienten Platz an Barnards Seite einnimmt, verbietet jedoch die Rassentrennung.
Lisa sucht nun einen Weg, diese Schranke der Ausgrenzung zu brechen, als ein Spenderherz verfügbar wird, um die risikoreiche Transplantation zu wagen.
Darsteller
- Dr. Lisa Scheel - Sonja Gerhardt
- Mann im Truck - Johan Dippienaar
- Hamilton Naki - Loyiso Macdonald
- De Groen - Arnd Klawitter
- Dr. McCarthy - Clara Wolfram
- Frau Washkansky - Marlen Ulonska
- Zweiter Polizist - Rob van Vuuren
- Rupert von Aigner - Thimo Meitner
- Erster Polizist - Jean de lea Querra
- Notarzt - Ingolf Müller-Beck
- Niekerk - Johannes Krimmel
- Niekerk - Raphael Keric
- Dr. Christiaan Barnard - Alexander Scheer
- De Vos - Oliver Konietzny
Stab
- Regie - Franziska Buch
- Drehbuch - Christoph Silber