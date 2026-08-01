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Dr. Markus Höchstmann (Ken Duken).

Film

Das Wunder von Kärnten

Den jungen Wiener Kardiologen Dr. Markus Höchstmann führt sein erster Job 1998 ans Landeskrankenhaus Klagenfurt. Dort hat er keinen leichten Stand. Dann kommt ein Tag der Bewährung. (FSK 12)

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Österreich 2011
Datum:
Sendetermin
30.08.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm
Standbild: Das Wunder von Kärnten
Im Bild: Sara Wogatai (Katharina Breitner), Ken Duken (Dr. Markus Höchstmann).

Seine Familie ist in Wien zurückgeblieben. Die älteren Kollegen halten ihn wegen seines Pendelns in die Großstadt für arrogant.

An diesem Wochenende muss er jedoch bleiben, um seinen Chef zu vertreten. Ausgerechnet er! Das führt zu Spannungen. Dann kommt der Notruf.

Katharina wird vom notärztlichen Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Hier übernimmt Dr. Lydia Marischek (Julia Koschitz, r.) die Leitung.
Katharina wird vom notärztlichen Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Hier übernimmt Dr. Lydia Marischek (Julia Koschitz, r.) die Leitung.
Quelle: ZDF und Toni Muhr.

Ein Rettungshubschrauber bringt ein dreijähriges Mädchen leblos und kalt in die Klinik. Kein Puls. Keine Atmung. Nichts. Körpertemperatur 18,4 Grad Celsius. Ein hoffnungsloser Fall, wie Wenninger befindet - die Kleine lag fast 30 Minuten unter Wasser.

Eine vergleichbare Rettung ist noch nie gelungen. Nur ein Wunder kann jetzt noch helfen. Mit dem Mut der Verzweiflung und der zähen Ausdauer eines Marathonläufers versucht Dr. Höchstmann, das schier Unmögliche möglich zu machen: 15 Stunden lang kämpft er in dieser Nacht um das Leben seiner kleinen Patientin - zuerst gegen den Widerstand von Dr. Wenninger, schließlich aber mit dessen und Lydias Unterstützung.

Der Film "Das Wunder von Kärnten" nach einer wahren Begebenheit erzählt atmosphärisch intensiv und sehr emotional die Geschichte einer einzigen Nacht, die das Leben einer kleinen Gruppe von Menschen für immer veränderte.

Besetzung:

  • Dr. Markus Höchstmann - Ken Duken
  • Dr. Lydia Martischek - Julia Koschitz
  • Dr. Thomas Wenninger - Juergen Maurer
  • Karin Breitner - Gerti Drassl
  • Georg Breitner - Gerhard Liebmann
  • Prof. Lohmeyer - Erwin Steinhauer
  • Abgeordneter Plögauer - Bernhard Schir
  • Regie - Andreas Prochaska
  • Drehbuch - Christoph Silber, Thorsten Wettcke

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