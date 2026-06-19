Film
Das Tattoo - Tödliche Zeichen
Karl und Paula sind passionierte, aber erfolglose und verschuldete Schatzsucher. Was als notgedrungener Job in der Wiener Kanalisation beginnt, endet mit einer gefährlichen Entdeckung.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Österreich 2000
- Datum:
- Sendetermin
- 19.06.2026
- 23:57 - 01:33 Uhr
Bei einem der Tauchgänge finden die beiden eine mit rätselhaften Tätowierungen bedeckte mumifizierte Leiche. Es dauert nicht lange, und ein mörderischer Wettlauf um die Entdeckung des unermesslich wertvollen Schatzes der mittelalterlichen Katharer beginnt.
Die Tattoos scheinen der Schlüssel für den Weg zu dem Versteck zu sein.
Darsteller
- Paula - Katja Weitzenböck
- Fred - Benjamin Sadler
- Karl - Tobias Moretti
- Schreber - Erwin Steinhauer
- Chantal - Gudrun Landgrebe
- Hansen - Michael Rast
- Wegener - Wolfram Berger
Stab
- Regie - Curt Faudon
- Autor - Benedikt Röskau