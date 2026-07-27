Das schönste Geschenk meines Lebens

Als Barbara Seeberg erfährt, dass ihr Mann eine Affäre hat, bittet sie kurz entschlossen den ebenso charmanten wie sympathischen Kioskbesitzer Enrico, sie auf eine Italienreise zu begleiten.



Als jedoch Barbaras erwachsene Kinder und ihre resolute Mutter völlig unerwartet nachreisen, überschlagen sich die Ereignisse. Barbaras Flucht nach Italien setzt ungeahnt einen lautstarken deutsch-italienischen Familienkrach in Gang.



Die Innenarchitektin Barbara Seeberg kümmert sich einfach um alles: ihren unzuverlässigen Ehemann Johannes, ihre unselbstständigen, erwachsenen Töchter Amelie und Freddy, ihre anspruchsvolle Mutter, ihre kleine Enkelin, um den Haushalt und um ihr Geschäft. Nur um sich selbst kümmert sie sich so gut wie nie. Das ändert sich, als Barbara mitten in den Vorbereitungen zu ihrem 50. Geburtstag entdeckt, dass ihr Mann sie betrügt - wie schon so oft.



Doch diesmal wird sie es ihrem Gatten mit gleicher Münze heimzahlen. In einer Mischung aus Wut, Trauer und Abenteuerlaust bittet Barbara den sympathischen Kioskbesitzer Enrico Aleramo, sie zu einem Kurzurlaub zu begleiten, und entflieht mit ihm an die idyllische Küste von Amalfi. Doch bereits am Hafen werden die beiden von Enricos fröhlich lärmender Großfamilie erwartet. Barbara ist entsetzt über dies unerwartete Empfangskomitee. Trotz familiärer Belagerung beginnt Barbara, sich in Enrico zu verlieben. Zum ersten Mal erlebt sie, dass jemand sich für sie interessiert.



Enrico, der Barbara schon seit Langem verehrt, und der Flair des italienischen Sommers in Enricos alter Familienvilla bezaubern sie. Die zarte Zweisamkeit wird allerdings jäh gestört, als der weibliche Teil von Barbaras Familie plötzlich mit Sack und Pack vor der Tür von Enricos sanierungsbedürftiger Villa steht, um ihren 50. Geburtstag mitzufeiern. Vor Schreck stellt Barbara ihren Liebhaber Enrico als ihren "Gärtner" vor.



Der gekränkte Enrico flirtet als Revanche hemmungslos mit Barbaras hübschen Töchtern und wickelt mit seinem Charme selbst die nörgelnde Großmutter um den Finger. Barbara beobachtet dies stumm. Ihren Geburtstag hatte sie sich anders vorgestellt. Während Enricos schuldengeplagte Familie glaubt, Barbara sei die langersehnte Käuferin der alten Familienvilla, wittert Barbaras Familie natürlich sofort eine ausgemachte Intrige: Will der gewiefte italienische Casanova etwa ihre Tochter ausnehmen?