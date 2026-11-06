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Film

Das Licht

Die syrische Immigrantin Farrah nimmt einen Job als Haushälterin bei der wohlhabenden, linksliberalen und krisengeschüttelten fünfköpfigen Familie Engels in Berlin an.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
06.11.2026
22:15 - 00:48 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Schnell wirbelt sie sowohl das Leben der Eltern als auch der Kinder so durcheinander, dass sie gar nicht anders können, als sich wieder einander zuzuwenden. Doch dann konfrontiert Farrah die Familie mit ihrem eigenen, dunklen Schicksal.

Es stellt sich heraus, dass Farrah eine erfahrene Psychologin ist und ihre
besonderen Fähigkeiten einsetzt, damit die Familie wieder aufeinander zugeht.
Allerdings offenbart sie schließlich, dass sie gezielt nach dieser Familie gesucht hat. In einer Art Hypnosetrip versucht die syrische Frau, ihre eigene Familie zu retten.

Darsteller

  • Milena - Nicolette Krebitz
  • Tim - Lars Eidinger
  • Farrah - Tala Al Deen
  • Frieda - Elke Biesendorfer
  • Jon - Julius Gause
  • Dio - Elyas Eldridge
  • Godfrey - Toby Onwumere
  • Karim - Mudar Ramadan
  • Alia - Joyce Abou-Zeid
  • Bader - Mido Kotaini
  • Jolene - Krysteen Savane
  • Maja - Agnieszka Salamon
  • Reutlinger - Victoria Trauttmansdorff
  • Leika - Larissa Sirah Herden
  • Georg - Karl Markovics
  • u. a. -

Stab

  • Regie - Tom Tykwer
  • Autor - Tom Tykwer

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