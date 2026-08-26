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Katharina, Bernhard und Hannes Stolz

Film

Das Leben ist ein Bauernhof

Die Brüder Bernhard, erfolgreicher Gewürzhändler, und Hannes, katholischer Mönch, müssen sich zusammenraufen als ihre Schwester stirbt und ihnen Tochter und Bauernhof hinterlässt.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2012
Datum:
Sendetermin
13.09.2026
09:10 - 10:40 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Eine Familienzusammenführung der besonderen Art: Mit Gefühl und behutsamem Humor zeichnet Regisseur Thomas Kronthaler das Porträt einst verbundener Menschen, die sich entfremdet haben und den Sinn für Gemeinschaft erst wieder finden müssen.

Besetzung

  • Bernhard Stolz - Dominic Raacke
  • Hannes Stolz - Heio von Stetten
  • Katharina Stolz - Katharina Leonore Goebel
  • Johanna - Carin C. Tietze
  • Carola - Florentine Lahme
  • Banker Hübner - Stefan Murr
  • Alois Hirsegger - Heinz Braun
  • Franz Hirsegger - Klaus Steinbacher
  • Pater Nikolaus - Roland Eugen Beiküfner

u.v.a.

Stab

  • Regie und Drehbuch: Thomas Kronthaler

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