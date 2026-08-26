Film
Das Leben ist ein Bauernhof
Die Brüder Bernhard, erfolgreicher Gewürzhändler, und Hannes, katholischer Mönch, müssen sich zusammenraufen als ihre Schwester stirbt und ihnen Tochter und Bauernhof hinterlässt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2012
- Datum:
- Sendetermin
- 13.09.2026
- 09:10 - 10:40 Uhr
Eine Familienzusammenführung der besonderen Art: Mit Gefühl und behutsamem Humor zeichnet Regisseur Thomas Kronthaler das Porträt einst verbundener Menschen, die sich entfremdet haben und den Sinn für Gemeinschaft erst wieder finden müssen.
Besetzung
- Bernhard Stolz - Dominic Raacke
- Hannes Stolz - Heio von Stetten
- Katharina Stolz - Katharina Leonore Goebel
- Johanna - Carin C. Tietze
- Carola - Florentine Lahme
- Banker Hübner - Stefan Murr
- Alois Hirsegger - Heinz Braun
- Franz Hirsegger - Klaus Steinbacher
- Pater Nikolaus - Roland Eugen Beiküfner
u.v.a.
Stab
- Regie und Drehbuch: Thomas Kronthaler