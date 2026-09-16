Film
Das Glaszimmer
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2019
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.10.2026
- Ton
- AD
Der elfjährige Felix und seine Mutter Anna müssen 1945 von München aufs Land flüchten. Dort gerät Felix immer mehr unter den Einfluss des Ortsgruppenleiters Feik und dessen Sohn Karri. Kaum haben sich Mutter und Sohn in dem kleinen Ort eingelebt, bringt Feik die Nachricht vom Tod des Vaters. Felix und Anna sind erschüttert. Doch eines Nachts klopft ein Soldat ans Fenster. Es ist Felix Vater. Felix ist entsetzt: sein Vater - ein Deserteur!
Felix' Weltbild gerät ins Wanken. Der Vater muss versteckt werden und die Familie versucht alles, um nicht aufzufallen. Dennoch ist es Felix selbst, der aus Versehen den misstrauischen Ortsvorsteher auf die Spur des Vaters bringt. Am Ende sind es die heranrückenden Amerikaner, die die Katastrophe der Verurteilung im letzten Moment verhindern.
- Felix - Xari Wimbauer
- Anna - Lisa Wagner
- Bernd - Hans Löw
- Karri - Luis Vorbach
- Feik - Philipp Hochmair
- Martha - Hannah Yoshimi Hagg
- Tofan - David Benkovitch
- Regie - Christian Lerch
- Drehbuch - Josef Einwanger, Christian Lerch