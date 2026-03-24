Danowski - Blutapfel

Kommissar Adam Danowski schließt einen von den Kollegen vermuteten Bandenkrieg aus. Zusammen mit seinem Team, Andreas "Finzi" Finzel und Meta Jurkschat, entdeckt er die Verbindungen des Mordopfers zur Urban-Exploring-Szene. Dort erkunden Interessierte verlassene Orte, düstere Geheimgänge, Kanalisationen und Industrieruinen. Oder eben auch die Versorgungsschächte des Elbtunnels.



Außerdem finden sich Hinweise in einschlägigen Internetforen, dass Wiebusch einen selbst ernannten Todfeind in der Urban-Exploring-Welt hatte, den ominösen "Trickster". Von nun an überschlagen sich die Ereignisse, die den klaustrophobisch veranlagten Danowski in enge Schächte, stickige Tunnel, dunkle Kriechgänge - Hamburgs unbekannte und spektakuläre Unterwelt - führt. Erst jetzt beginnt Danowski klarzusehen, und er erkennt, welch unfassbare Ausmaße dieser Fall anzunehmen scheint.