Film
Danowski - Blutapfel
Im Elbtunnel stauen sich wie immer zur Rushhour die Autos. Plötzlich hallt ein Schuss durch die Tunnelröhre. Ein Mann sackt getroffen über seinem Lenkrad zusammen. Vom Täter keine Spur.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2019
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 02.12.2026
- Ton
- AD
Das Opfer, Oliver Wiebusch, führte ein scheinbar langweiliges Leben in einer tristen Reihenhaussiedlung vor den Toren Hamburgs, in der das einzig Farbige die tiefroten ungenießbaren Blutäpfel in den Vorgärten sind. Was ist das Motiv? Könnte es eine Verwechslung sein?
Kommissar Adam Danowski schließt einen von den Kollegen vermuteten Bandenkrieg aus. Zusammen mit seinem Team, Andreas "Finzi" Finzel und Meta Jurkschat, entdeckt er die Verbindungen des Mordopfers zur Urban-Exploring-Szene. Dort erkunden Interessierte verlassene Orte, düstere Geheimgänge, Kanalisationen und Industrieruinen. Oder eben auch die Versorgungsschächte des Elbtunnels.
Außerdem finden sich Hinweise in einschlägigen Internetforen, dass Wiebusch einen selbst ernannten Todfeind in der Urban-Exploring-Welt hatte, den ominösen "Trickster". Von nun an überschlagen sich die Ereignisse, die den klaustrophobisch veranlagten Danowski in enge Schächte, stickige Tunnel, dunkle Kriechgänge - Hamburgs unbekannte und spektakuläre Unterwelt - führt. Erst jetzt beginnt Danowski klarzusehen, und er erkennt, welch unfassbare Ausmaße dieser Fall anzunehmen scheint.
Darsteller
- Adam Danowski - Milan Peschel
- Andreas "Finzi" Finzel - Andreas Döhler
- Meta Jurkschat - Emily Cox
- Oliver Wiebusch - Peter Schneider
- Rüdiger Bressin - Sebastian Rudolph
- Knud Behling - Felix Goeser
- Tracy Harris - Isabella Parkinson
- Leslie Danowski - Bettina Stucky
- Yvonne Bressin - Ute Hannig
- Susanne Thomsen - Franziska Hartmann
- Sebastian "Trickster" Iwoleit - Sascha Weingarten
Stab
- Regie - Markus Imboden
- Drehbuch - Anna Tebbe