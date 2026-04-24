Film
Daheim in den Bergen - Liebesleid
Lorenz Huber erfährt von seinen Töchtern Marie und Lisa, dass er Großvater wird. Die frohe Nachricht bringt jedoch neue Sorgen für den Bergbauern.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2018
- Datum:
- Sendetermin
- 10.05.2026
- 12:15 - 13:45 Uhr
Weil die schwangere Marie als Arbeitskraft ausfallen wird, steht sein unrentabler Hof vor der Pleite. Um das drohende Aus zu verhindern, möchte Lisa die verlorenen Weiden von den Leitners zurückholen und dafür erneut vor Gericht ziehen.
Marie, die am meisten an der Alm hängt, will jedoch keinen neuen Streit zwischen den einst befreundeten Familien. Sie fürchtet ihren früheren Erzfeind Georg Leitner, von dem sie nach einem "Ausrutscher" schwanger ist. Dass er Vater wird, möchte Marie ihm am liebsten nicht sagen - aus Sorge, er könnte ihr das Kind wegnehmen. Wie schonungslos Georg sein kann, zeigt er im Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau, bei dem ihn Lisa vertritt und sich dabei ungewohnt tough zeigt. Auch im Umgang mit ihrer Jugendliebe Florian zieht sie andere Saiten auf, um endlich dieses für beide schmerzhafte Kapitel abzuschließen.
Unterdessen rivalisieren drei Freunde aus Schultagen bei einem Bergtour-Revival um die Gunst ihres gemeinsamen Schwarms, der schönen Julia. Während Marcel und Lukas die Sache unter sich ausmachen wollen, setzt der schüchterne Frederik auf eine charmante List, um seine selbstbewussten Konkurrenten auszubooten.
Darsteller
- Lisa Huber - Theresa Scholze
- Marie Huber - Catherine Bode
- Lorenz Huber - Max Herbrechter
- Sebastian Leitner - Walter Sittler
- Georg Leitner - Thomas Unger
- Florian Leitner - Matthias Faust
- Karin Leitner - Judith Toth
Stab
- Regie - Karola Hattop
- Drehbuch - Brigitte Müller