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Das Bild zeigt zwei Personen, die vor einer Steinmauer mit einem Gitter stehen. Die Person auf der linken Seite trägt ein kariertes Hemd, während die Person auf der rechten Seite in einer schwarzen Jacke zu sehen ist. Beide scheinen eine entspannte Pose einzunehmen. Vor ihnen liegt eine Art rustikaler Tisch, auf dem verschiedene Nahrungsmittel platziert sind, darunter eine große Brotscheibe, Käse und Radieschen. Im Hintergrund sind grüne Pflanzen sichtbar. Die Szene vermittelt eine ländliche, heimelige Atmosphäre, möglicherweise in einer Berglandschaft.

Film

Da wo wir zuhause sind

Die glückliche Idylle der Familie Sandgruber steht auf dem Prüfstand. Kathi trifft ihren alten Schulfreund Rolf wieder und will zu ihm nach München ziehen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.07.2026
17:30 - 19:00 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm
Das Bild zeigt drei Personen in einem gemütlichen Innenraum. In der Mitte steht ein Mann mit langen, blonden, leicht gewellten Haaren. Er trägt ein helles, offenes Hemd und lächelt. Zu seiner Linken steht eine ältere Frau mit kurzer, blonder Frisur und einem blauen Kleid mit Herzen. Sie sieht ihn lächelnd an. Zu seiner Rechten steht eine Frau mit langen, glatten, blonden Haaren, die einen dunklen Pullover mit farbigen Verzierungen trägt und ebenfalls lächelt. Der Hintergrund des Bildes zeigt eine rustikale Einrichtung mit Holzdetails und einem warmen Ambiente. An der Wand sind einige Tierköpfe zu sehen, die dem Raum ein ländliches Flair verleihen. Insgesamt vermittelt das Bild eine freundliche und familiäre Stimmung.
Hansi (Hansi Hinterseer) und seine Frau Christl (Simone Heher, re.) bleiben gemeinsam auf dem Hof von Hansis Mutter Irmi (Ingrid Burkhard).
Quelle: ARD

Christl bekommt das Jobangebot ihres Lebens und will auch von Schönbichl weg. Schweren Herzens erkennt Hansi, dass er der Karriere Christls nicht im Weg stehen darf und Kathi ein Recht auf ihre große Liebe hat. Aber für seine Mutter Irmi bricht eine Welt zusammen.

Von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr so wie es war. Während Kathi und Christl ihr Leben neu ordnen, überschlagen sich die Entwicklungen in Schönbichl. Scheinbar völlig selbstlos rettet die aus Amerika zurückgekehrte Viktoria Perterer eine Molkerei vor der Pleite. Niemand ahnt, dass sich hinter der Großzügigkeit der toughen Geschäftsfrau eine finstere Absicht verbirgt, die einige Milchbauern Haus und Hof kosten könnte.

Darsteller

  • Hansi Sandgruber - Hansi Hinterseer
  • Viktoria Perterer - Anja Kruse
  • Christl Huber - Simone Heher
  • Irmi Sandgruber - Ingrid Burkhard
  • Franz Sandgruber - Günter Waidacher
  • Kathi Sandgruber - Evamaria Salcher

Stab

  • Regie - Gloria Behrens
  • Autor - Wolfram Winkler

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