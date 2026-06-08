Film
Da wo es noch Treue gibt
Kurz vor dem 30-jährigen Jubiläum des Wildparks tauchen Briefe von Hansis Vater auf, in denen er sich die Schuld am Tod vom alten Perterer, Viktorias Vater, gibt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.07.2026
- 16:00 - 17:30 Uhr
Auf undurchsichtigen Wegen kommt diese Information ins Dorf, und Viktoria sieht einmal mehr die Chance, den Sandgrubers zu schaden und doch noch an die Gründe des Wildparks zu kommen. Für Viktoria ist das von existenzieller Notwendigkeit, denn sie ist insolvent.
Ihr Finanzberater hat sich in Aktiengeschäften verspekuliert. Viktoria zieht sofort wieder alle Register ihrer Intrigenkunst und mischt die Ortschaft auf. Plötzlich steht der gute Ruf der Sandgrubers auf dem Spiel, und Hansi setzt alle Hebel in Bewegung, um die Ehre seiner Familie wiederherzustellen.
Darsteller
- Hansi Sandgruber - Hansi Hinterseer
- Viktoria Perterer - Anja Kruse
- Christl Huber - Simone Heher
- Irmi Sandgruber - Ingrid Burkhard
- Franz Sandgruber - Günter Waidacher
- Kathi Sandgruber - Evamaria Salcher
Stab
- Regie - Heidi Kranz
- Autor - Eduard Ehrlich