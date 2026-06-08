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Das Bild zeigt einen Mann mit langen, blonden Haaren, der lächelt und einen kleinen schwarzen Hasen mit weißen Abzeichen auf seinem Arm trägt. Er trägt einen hellen Anzug mit einer roten Krawatte. Der Hintergrund besteht aus grünen Wiesen und Büschen, was auf eine ländliche Umgebung hinweist. Die Stimmung wirkt freundlich und entspannt.

Film

Da wo es noch Treue gibt

Kurz vor dem 30-jährigen Jubiläum des Wildparks tauchen Briefe von Hansis Vater auf, in denen er sich die Schuld am Tod vom alten Perterer, Viktorias Vater, gibt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.07.2026
16:00 - 17:30 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm
Das Bild zeigt eine blonde Frau mit langen Haaren, die in einem weißen Top mit floralem Muster am Ausschnitt gekleidet ist. Sie lächelt freundlich in die Kamera. Im Hintergrund sind mehrere Rehe zu sehen, die auf einer grünen Wiese grasen. Die Wiese wird von Bergen umgeben, die teilweise bewaldet sind. Der Himmel ist bewölkt, was darauf hinweist, dass es ein bewölkter Tag ist. Das Gesamtbild vermittelt eine harmonische, naturnahe Atmosphäre.
Simone Heher (Christl Huber).
Quelle: Terra-Film

Auf undurchsichtigen Wegen kommt diese Information ins Dorf, und Viktoria sieht einmal mehr die Chance, den Sandgrubers zu schaden und doch noch an die Gründe des Wildparks zu kommen. Für Viktoria ist das von existenzieller Notwendigkeit, denn sie ist insolvent.

Ihr Finanzberater hat sich in Aktiengeschäften verspekuliert. Viktoria zieht sofort wieder alle Register ihrer Intrigenkunst und mischt die Ortschaft auf. Plötzlich steht der gute Ruf der Sandgrubers auf dem Spiel, und Hansi setzt alle Hebel in Bewegung, um die Ehre seiner Familie wiederherzustellen.

Darsteller

  • Hansi Sandgruber - Hansi Hinterseer
  • Viktoria Perterer - Anja Kruse
  • Christl Huber - Simone Heher
  • Irmi Sandgruber - Ingrid Burkhard
  • Franz Sandgruber - Günter Waidacher
  • Kathi Sandgruber - Evamaria Salcher

Stab

  • Regie - Heidi Kranz
  • Autor - Eduard Ehrlich

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