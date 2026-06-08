Da wo es noch Treue gibt

Simone Heher (Christl Huber).

Quelle: Terra-Film

Auf undurchsichtigen Wegen kommt diese Information ins Dorf, und Viktoria sieht einmal mehr die Chance, den Sandgrubers zu schaden und doch noch an die Gründe des Wildparks zu kommen. Für Viktoria ist das von existenzieller Notwendigkeit, denn sie ist insolvent.



Ihr Finanzberater hat sich in Aktiengeschäften verspekuliert. Viktoria zieht sofort wieder alle Register ihrer Intrigenkunst und mischt die Ortschaft auf. Plötzlich steht der gute Ruf der Sandgrubers auf dem Spiel, und Hansi setzt alle Hebel in Bewegung, um die Ehre seiner Familie wiederherzustellen.