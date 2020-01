Als todkrankes Familienoberhaupt versucht Friedrich von Thun in "Clarissas Geheimnis", auch noch kurz vor seinem Tod die Fäden in der Hand zu behalten. Auf die Frage, ob er gerne Patriarchen spielt, antwortet Friedrich von Thun: "Ich habe ungefähr 200 Rollen gespielt, aber Patriarchen nur zweimal." Und so sind seine Patriarchen-Rolle in "Zodiak" und in "Clarissas Geheimnis" auch kaum zu vergleichen: "In 'Zodiak' war ich als Patriarch sehr aktiv tätig. In diesem Film habe ich gar keine Chance, Intrigen zu spinnen." Neben der Zusammenarbeit mit Xaver Schwarzenberger freute er sich auch auf die Location Steiermark: "In der Steiermark zu drehen ist immer eine Art Heimkommen. Ich habe Freunde und Familie hier, kenne einige Menschen und verbinde viele Kindheitserinnerungen mit der Steiermark."