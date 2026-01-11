Hauptnavigation

Brokenwood - Mord in Neuseeland: Tödliche Niederlage

In Brokenwood ist mittlerweile eins klar: Detective Mike Shepherd ist ein Ermittler mit recht eigenartigen Methoden, aber er versteht es, dem Verbrechen auf den Grund zu gehen.

Aus seiner Liebe zu Countrymusik und Kassettenrekorder sowie seinem Hang zu Oldtimern macht der Ermittler keinen Hehl. Sonst allerdings gibt er eher wenig von sich preis – auch nicht seinen Assistenten, Kristin Sims und D.C. Breen gegenüber.

Lieber stellt er die Fragen. Dass er dabei regelmäßig auch in Zwiegespräche mit den Opfern gerät, deren Mordfall es zu ermitteln gilt, ist eine weitere seiner Eigenheiten. Eigenartig sind auch die Umstände dieses Falls: Arnie Landstone, der langjährige Trainer der Brokenwood-Rugbymannschaft, wird nach der 50. Niederlage in Folge tot aufgefunden – gefesselt an den Torpfosten auf dem Rubgyfeld. Nackt.

Die Todesursache ist, wie Pathologin Dr. Gina Kadinsky bei der Obduktion herausfindet, überaus ungewöhnlich: Das wehrlose Opfer wurde mit Spitzenunterwäsche erstickt. Shepherds Intuition sagt ihm: Landstone kannte seinen Mörder. Daher gehören die Rugbyspieler, zu denen sein Assistent Breen zählt, zu den Verdächtigen. Von ihnen erfährt Sims jedoch nur Gutes über Landstone. Er brachte als Trainer zwar wenig zustande, war aber für viele ein väterlicher Freund und Helfer. Als in einem Waldstück eine Leiche gefunden wird, erscheint der Fall noch rätselhafter, denn die vermisst gemeldete Frau wurde fast zur gleichen Zeit wie Arnie getötet. Kann das ein Zufall sein? Auf seine besondere Art versucht Shepherd herauszufinden, was hinter den beiden Morden steckt.


Besetzung


  • Mike Shepherd - Neill Rea
  • Kristin Sims - Fern Sutherland
  • D. C. Sam Breen - Nic Sampson
  • Jared Morehu - Pana Hema-Taylor
  • Gina - Cristina Serban Ionda
  • Hughes - Colin Moy
  • Arnie - Phil Vaughan
  • Hemi - Xavier Horan

Stab


  • Regie - Mike Smith
  • Drehbuch - Nick Ward, Timothy Balme
