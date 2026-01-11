Brokenwood - Mord in Neuseeland: Tödliche Niederlage

Die Todesursache ist, wie Pathologin Dr. Gina Kadinsky bei der Obduktion herausfindet, überaus ungewöhnlich: Das wehrlose Opfer wurde mit Spitzenunterwäsche erstickt. Shepherds Intuition sagt ihm: Landstone kannte seinen Mörder. Daher gehören die Rugbyspieler, zu denen sein Assistent Breen zählt, zu den Verdächtigen. Von ihnen erfährt Sims jedoch nur Gutes über Landstone. Er brachte als Trainer zwar wenig zustande, war aber für viele ein väterlicher Freund und Helfer. Als in einem Waldstück eine Leiche gefunden wird, erscheint der Fall noch rätselhafter, denn die vermisst gemeldete Frau wurde fast zur gleichen Zeit wie Arnie getötet. Kann das ein Zufall sein? Auf seine besondere Art versucht Shepherd herauszufinden, was hinter den beiden Morden steckt.