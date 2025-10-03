Film
Böse Wetter – Das Geheimnis der Vergangenheit
Ein besonderer Auftrag führt den Geophysiker Dr. Leonard Gehra in seinen Geburtsort Buchenrode im Harz. Leonard soll helfen, die unrentable Mine von Friedrich Türnitz zu retten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.10.2025
- 23:15 - 00:40 Uhr
Der poltrige, von seinen Männern geachtete, aber auch gefürchtete Chef möchte nicht, dass jemand in einen seit Jahrzehnten gesperrten Stollen eindringt.
Mit gemischten Gefühlen macht sich Leonard an die Arbeit, denn genau dort kam zu DDR-Zeiten sein Vater ums Leben.
Als er merkt, dass an der damaligen Geschichte etwas nicht stimmt, will Leonard unbedingt die Wahrheit herausfinden. Den Schlüssel dazu vermutet er bei Friedrich Türnitz und dessen Mutter. Bei seiner Suche stehen ihm einige ebenso überraschende wie schmerzhafte Entdeckungen bevor.
Darsteller
- Leonard Gehra - Matthias Koeberlin
- Friedrich Türnitz - Götz George
- Kathrin Renneberg - Catherine Bode
- Nina Bastian - Liane Forestieri
- Herder - Joachim Nimtz
- Bartels - Sven Kramer
- Kalle - Alexander Becht
- Heitmann - Daniel Flieger
- Ilona Gehra - Gudrun Landgrebe
Stab
- Regie - Johannes Grieser
- Drehbuch - Michael Gebhart, Nicholas Hause