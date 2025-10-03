Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Böse Wetter – Das Geheimnis der Vergangenheit
Eine Frau legt ihren Kopf auf die Schulter eines Mannes.

Film

Böse Wetter – Das Geheimnis der Vergangenheit

Ein besonderer Auftrag führt den Geophysiker Dr. Leonard Gehra in seinen Geburtsort Buchenrode im Harz. Leonard soll helfen, die unrentable Mine von Friedrich Türnitz zu retten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.10.2025
23:15 - 00:40 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Ein besonderer Auftrag führt den Geophysiker Dr. Leonard Gehra in seinen Geburtsort Buchenrode im Harz. Leonard soll helfen, die unrentable Mine von Friedrich Türnitz zu retten.

Der poltrige, von seinen Männern geachtete, aber auch gefürchtete Chef möchte nicht, dass jemand in einen seit Jahrzehnten gesperrten Stollen eindringt.
Mit gemischten Gefühlen macht sich Leonard an die Arbeit, denn genau dort kam zu DDR-Zeiten sein Vater ums Leben.

Als er merkt, dass an der damaligen Geschichte etwas nicht stimmt, will Leonard unbedingt die Wahrheit herausfinden. Den Schlüssel dazu vermutet er bei Friedrich Türnitz und dessen Mutter. Bei seiner Suche stehen ihm einige ebenso überraschende wie schmerzhafte Entdeckungen bevor.

Darsteller

  • Leonard Gehra - Matthias Koeberlin
  • Friedrich Türnitz - Götz George
  • Kathrin Renneberg - Catherine Bode
  • Nina Bastian - Liane Forestieri
  • Herder - Joachim Nimtz
  • Bartels - Sven Kramer
  • Kalle - Alexander Becht
  • Heitmann - Daniel Flieger
  • Ilona Gehra - Gudrun Landgrebe

Stab

  • Regie - Johannes Grieser
  • Drehbuch - Michael Gebhart, Nicholas Hause

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.