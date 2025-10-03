Böse Wetter – Das Geheimnis der Vergangenheit

Ein besonderer Auftrag führt den Geophysiker Dr. Leonard Gehra in seinen Geburtsort Buchenrode im Harz. Leonard soll helfen, die unrentable Mine von Friedrich Türnitz zu retten.



Der poltrige, von seinen Männern geachtete, aber auch gefürchtete Chef möchte nicht, dass jemand in einen seit Jahrzehnten gesperrten Stollen eindringt.

Mit gemischten Gefühlen macht sich Leonard an die Arbeit, denn genau dort kam zu DDR-Zeiten sein Vater ums Leben.



Als er merkt, dass an der damaligen Geschichte etwas nicht stimmt, will Leonard unbedingt die Wahrheit herausfinden. Den Schlüssel dazu vermutet er bei Friedrich Türnitz und dessen Mutter. Bei seiner Suche stehen ihm einige ebenso überraschende wie schmerzhafte Entdeckungen bevor.