Film
Bleib bei mir
Das Schicksal meint es gerade nicht gut mit der sympathischen Rosa Echte: Ihr Exfreund hat die Kölner Spitzenköchin nicht nur um ihr Restaurant, sondern auch um ihr gesamtes Geld gebracht.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 21.03.2026
- 18:45 - 20:15 Uhr
Dann ist auch noch ihre Tochter Tanja im Teenie-Alter schwanger und hat es sich in den Kopf gesetzt, als Dichterin Karriere zu machen - und ihren neuen Job als Verkäuferin in einem Warenhaus ist Rosa wieder los, bevor sie ihn überhaupt richtig angetreten hat.
Kurzum, Chaos an allen Ecken und Enden. In dieser Situation scheint es wie eine glückliche Fügung, als Rosa durch einen Zufall den exzentrischen Schlagerstar Harry Hansen vom berühmten Hansen-Duo kennenlernt. Nach dem überraschenden Tod seines Gesangs- und Lebenspartners Charles hat der gefeierte Musiker jegliche Antriebskraft verloren: Er will nicht mehr komponieren, nicht mehr aufstehen und nicht mehr essen.
Einzig sein Nachbar kümmert sich um ihn, der verwitwete Chirurg Nicolaus Roeder. Um Harry endlich aus seiner Depression herauszureißen, drängt er ihn, Rosa als Haushälterin einzustellen. Zwar kommt es zwischen dem launenhaften Künstler und der unbekümmerten Köchin zu so manchen Reibereien. Mit ihrer herzlichen Art gelingt es Rosa jedoch, frischen Wind in Harrys Villa zu bringen und seine Lebensgeister zu aktivieren.
Auch ihre beste Freundin Anastasia ist von Rosas neuem Job hellauf begeistert, gehört sie doch zu den größten Fans des Hansen-Duos. Und Rosa selbst scheint in Nicolaus einen charmanten Verehrer zu finden. Dann aber taucht Vivien auf, die in Neuseeland lebende Zwillingsschwester des verstorbenen Charles. Einst hatte sie sich mit ihrem Bruder zerstritten, nun gibt sie vor, an seinem Grab Frieden mit ihm schließen und endlich seinen Lebenspartner kennenlernen zu wollen.
Während Harry sich von Viviens nostalgischen Geschichten über Charles den Kopf verdrehen lässt, ahnt Rosa, dass Vivien nicht mit offenen Karten spielt. Irgendetwas scheint an der Geschichte über ihre kranke Tochter, die dringend eine teure Operation benötigt, nicht zu stimmen. Gemeinsam mit Nicolaus macht Rosa sich daran, Licht in die Sache zu bringen.
Besetzung
- Rosa Echte - Saskia Vester
- Harry Hansen - Helmut Berger
- Nicolaus Roeder - Peter Sattmann
- Anastasia Arendt - Eva Pflug
- Tanja Echte - Anna Hausburg
- Vivien Connaught/Barbara Kunze - Barbara Philipp
- Krupka - Jörg Reimers
- Fernsehmoderator - Frank Plasberg
- Cecilie - Gerda Böken
Stab
- Regie - Dirk Regel
- Drehbuch - Gabriele Herzog