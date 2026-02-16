Bleib bei mir

Auch ihre beste Freundin Anastasia ist von Rosas neuem Job hellauf begeistert, gehört sie doch zu den größten Fans des Hansen-Duos. Und Rosa selbst scheint in Nicolaus einen charmanten Verehrer zu finden. Dann aber taucht Vivien auf, die in Neuseeland lebende Zwillingsschwester des verstorbenen Charles. Einst hatte sie sich mit ihrem Bruder zerstritten, nun gibt sie vor, an seinem Grab Frieden mit ihm schließen und endlich seinen Lebenspartner kennenlernen zu wollen.