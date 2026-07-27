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Film

Besondere Schwere der Schuld

30 Jahre saß Joseph Komalschek hinter Gittern. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Gewohnheitskriminelle seine Nachbarin und ihr neugeborenes Kind äußerst brutal ermordete.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2014
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 13.04.2027
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Die Tat hat der Beschuldigte allerdings nie gestanden. Pikanterweise wurden auch die Leichen nie gefunden. Nun versetzt die Rückkehr der "Bestie" seine Heimatstadt, Schauplatz des einstigen Verbrechens, in helle Aufregung.

Der junge Polizist Tom Barner und seine Kollegen observieren den als gefährlich eingestuften Ex-Sträfling rund um die Uhr. Der Aufwand ist enorm. Trotzdem kann der alte Mann, der nach einer Schießerei nur noch ein Bein hat, seinen Bewachern immer wieder entkommen. Sein Weg führt ihn tief unter die Erde, wo er in einem stillgelegten Bergwerk die Wahrheit ans Licht befördern will. Toms Vater Klaus und seine pensionierten Kollegen Heinz Braun und Fritz Reet, die seinerzeit für Komalscheks Verurteilung sorgten, werden nervös. Auch in Toms Kopf hat sich eine Frage festgesetzt, die sich nicht mehr ignorieren lässt.

In diesem beklemmenden Thriller glänzt Götz George als entlassener Sträfling, der noch eine Rechnung zu begleichen hat. Die Liste der Hauptdarsteller an seiner Seite liest sich wie ein "Who's who" deutscher Schauspielprominenz: Neben Hanno Koffler, der als junger Polizist eine erschütternde Lebenslüge aufdeckt, werden Thomas Thieme, Hans-Martin Stier und Manfred Zapatka als spießige Ex-Polizisten von ihrer Vergangenheit eingeholt. Außerdem sind Hannelore Elsner als überspannte Ehefrau, Wilfried Hochholdinger als zwielichtiger Polizeichef und Anna Fischer als alleinerziehende Mutter zu sehen.

Sascha Arango, renommierter Drehbuchautor und zweifacher Adolf-Grimme-Preisträger, ersann eine verstörende Geschichte, deren schockierende Pointe sich erst ganz zum Schluss erschließt. Unter der Regie des erfahrenen "Tatort"-Regisseurs Kaspar Heidelbach erlebt der Zuschauer das trügerische Idyll einer Ruhrpott-Grubensiedlung, in der die Gartenzwerge aus den Vorgärten grüßen.


Besetzung


  • Joseph Komalschek - Götz George
  • Tom Barner - Hanno Koffler
  • Agnes Barner - Hannelore Elsner
  • Heinz Braun - Thomas Thieme
  • Klaus Barner - Manfred Zapatka
  • Fritz Reet - Hans-Martin Stier
  • Polizeirat Scherler - Wilfried Hochholdinger
  • Natalia Nowak - Anna Fischer
  • Heidi - Angelika Bartsch
  • Selma Braun - Marita Breuer
  • Gerda Reet - Doris Plenert
  • Frankie - Moritz Heidelbach
  • Rudi - Moritz Vierboom
  • Emily - Zameza Grace Serrano
  • Bürgermeisterin - Caroline Schreiber
  • Juniorchef Supermarkt - Christian Hockenbrink

Stab


  • Regie - Kaspar Heidelbach
  • Drehbuch - Sascha Arango
  • Joseph Komalschek - Götz George
  • Tom Barner - Hanno Koffler
  • Agnes Barner - Hannelore Elsner
  • Heinz Braun - Thomas Thieme
  • Klaus Barner - Manfred Zapatka
  • Fritz Reet - Hans-Martin Stier
  • Polizeirat Scherler - Wilfried Hochholdinger
  • Natalia Nowak - Anna Fischer
  • Heidi - Angelika Bartsch
  • Selma Braun - Marita Breuer
  • Gerda Reet - Doris Plenert
  • Frankie - Moritz Heidelbach
  • Rudi - Moritz Vierboom
  • Emily - Zameza Grace Serrano
  • Bürgermeisterin - Caroline Schreiber
  • Juniorchef Supermarkt - Christian Hockenbrink
  • Regie - Kaspar Heidelbach
  • Drehbuch - Sascha Arango

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