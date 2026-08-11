Film
Bauernopfer
Bio-Bauer Andi (Tobias Moretti) fällt aus allen Wolken als er erfährt, dass seine Kühe mit Nanotechnologie kontaminiert sind.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Deutschland 2010
- Datum:
- Sendetermin
- 13.09.2026
- 23:10 - 00:40 Uhr
- Ton
- AD
Unmittelbar nach einer heftigen Auseinandersetzung mit dem Fahnder des Lebensmittelministeriums Dr. Krötz wird dieser tot aufgefunden und Andi gerät unter Mordverdacht. Andi entführt die Mitarbeiterin des Lebensmittelkonzerns und hofft mit ihrer Hilfe seine Unschuld zu beweisen.
Mehr zum Inhalt:
Bio-Bauer Andi Gruber gerät in eine heftige Auseinandersetzung mit Dr. Krötz, dem Fahnder des Lebensmittelministeriums. Andi steht unter Verdacht seinen Rindern verseuchtes Futter verabreicht zu haben. Als sich der Verdacht nach Blutproben bestätigt, Andis Rinder daraufhin notgeschlachtet werden, steht nicht nur seine Existenz auf dem Spiel sondern auch seine Ehre.
Auf sich allein gestellt, beschließt er herauszufinden, wie es zu dieser Manipulation an seinen Rindern kommen konnte.
Kurz darauf wird Krötz ermordet aufgefunden. Der Mann war einem riesigen Fleischskandal auf der Spur. Erstmalig ist experimentelle Nanotechnologie im Spiel. Andi gerät unter Mordverdacht.
Auf der Flucht vor der Polizei und von Unbekannten bedroht, entführt er die leitende Wissenschaftlerin des betroffenen Lebensmittelkonzerns. Sie soll ihm helfen seine Unschuld zu beweisen. Gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Silvie deckt er dabei einen Komplott auf, der weit über die Grenzen des kleinen Dorfes hinausgeht.
Besetzung:
- Andi Gruber - Tobias Moretti
- Silvie Kraus - Bernadette Heerwagen
- Dr. Kroetz - Tilo Prückner
- Ute Brass - Maria Happel
- Lena - Paula Nocker
- Lutz Brass - Kristian Wanzl
- Aumann - Johannes Krisch
- Schoch - Sven Pippig
- Balic - Jevgeni Sitochin
- Ullrich - Andreas Schlager
- Jaksch - Heio von Stetten
- Kahn - Michael Moritz
- Lütge - Patrick von Blume
- Regie - Wolfgang Murnberger
- Drehbuch - Uli Brée, Rupert Henning