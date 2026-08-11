Bauernopfer

Im Bild: Bernadette Heerwagen, Andreas Schlager

Quelle: ORF/DOR Film/Oliver Roth

Auf sich allein gestellt, beschließt er herauszufinden, wie es zu dieser Manipulation an seinen Rindern kommen konnte.

Kurz darauf wird Krötz ermordet aufgefunden. Der Mann war einem riesigen Fleischskandal auf der Spur. Erstmalig ist experimentelle Nanotechnologie im Spiel. Andi gerät unter Mordverdacht.



Auf der Flucht vor der Polizei und von Unbekannten bedroht, entführt er die leitende Wissenschaftlerin des betroffenen Lebensmittelkonzerns. Sie soll ihm helfen seine Unschuld zu beweisen. Gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Silvie deckt er dabei einen Komplott auf, der weit über die Grenzen des kleinen Dorfes hinausgeht.