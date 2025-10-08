Anne ist Schwimmtrainerin und Talentscout. Voller Elan trainiert sie ihre Nichte Julie für die Landesmeisterschaft. Mit ihrer Schwester Miriam gerät sie deshalb häufig aneinander.



Miriam glaubt, dass ihre Tochter von Anne überfordert wird, weil diese ihre Schwimmkarriere vor vielen Jahren unter ungeklärten Umständen abgebrochen hat. Auf dem Geburtstag ihrer Mutter kommt es erneut zum Streit. Offenbar gibt es ein lang gehütetes Familiengeheimnis.



Annes Vater versucht, die Wogen zu glätten, doch Anne verlässt das Fest. Kurze Zeit später wird sie von einer Panikattacke heimgesucht: Sie meint, auf dem Grund des Schwimmbads einen Schatten zu erkennen. Genauso erging es ihr auch vor vielen Jahren, als sie während des entscheidenden Schwimmwettkampfes plötzlich die Orientierung verlor. Anne will wissen, was hinter ihren Ängsten steckt.