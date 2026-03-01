Film
Arnes Nachlass
Arne kommt als Pflegekind in die Familie zu einem alten Freund seines Vaters. Er hofft, bei Harald, dessen Frau Elsa und deren Kindern Hans, Wiebke und Lars Nähe und Geborgenheit zu finden.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2012
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 24.03.2026
- Ton
- AD
Aber es fällt ihm schwer, sich zu integrieren - sein Vertrauen in die Gemeinschaft ist durch sein großes Unglück erschüttert worden. Zu Wiebke allerdings fühlt er sich hingezogen, obwohl sie sich immer wieder von ihm distanziert.
Nachdem Arne durch eine Ungeschicktheit das Segelboot, das die Jugendlichen zusammen restauriert hatten, beim Stapellauf zerschellen lässt und er nach einem gemeinsamen Diebeszug vermeintlich zum Verräter wird, kommt es zum Bruch mit Wiebke und ihren Brüdern. Auch Harald ist tief enttäuscht von seinem Pflegesohn. Für Arne eine ausweglose Situation.
Besetzung
- Harald - Jan Fedder
- Arne Hellmer - Max Hegewald
- Elsa - Suzanne von Borsody
- Hans - Dennis Mojen
- Wiebke - Franziska Brandmeier
- Lars - Sven Gielnik
- Olaf Dolz - Sebastian Husak
- Peter Brunswick - Rafael Gareisen
Stab
- Regie - Thorsten Schmidt
- Drehbuch - Lothar Kurzawa