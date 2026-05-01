Film
Anna und ihr Untermieter: Wenn du träumst ...
Älterwerden ist nichts für Feiglinge. Das spürt Anna als lebenshungrige Rentnerin immer deutlicher. Die Single-Seniorin sehnt sich nach jemandem, der sie mal in den Arm nimmt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.05.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
- Ton
- AD
Leider scheidet ihr Untermieter Herr Kurtz aus. Der pensionierte Beamte ist dafür nicht nur zu steif, sondern auch auf einem völlig anderen Trip. Er sucht – ganz zeitgemäß – sein Glück im Digitalen und richtet sich die Wohnung mit Smart-Home-Schnickschnack ein.
Um sich vor ihrem Untermieter keine Blöße zu geben, besucht Technikmuffel Anna einen "Digitalkurs für junge Alte". Dort trifft sie unerwartet jemanden, der ihre wahre Sehnsucht anklickt: Ihr Nebensitzer Godehard erweist sich als überaus charmant, kultiviert und einfühlsam. Seine Avancen wecken bei Anna neue Lebensfreude. Dass Herr Kurtz mit seiner nüchternen Art warnt, kann Annas Gefühle kaum schwächen.
Erst als Godehard mit ihrem Ersparten weiterziehen möchte, beginnt sie wieder auf Herrn Kurtz zu hören. Zusammen hecken die beiden einen aberwitzigen Plan aus, um alles zurückzuholen.
Darsteller
- Anna Welsendorf - Katerina Jacob
- Werner Kurtz - Ernst Stötzner
- Karin Welsendorf - Katharina Schlothauer
- Nele Welsendorf - Maxime Diemer
- Jeff - Murali Perumal
- Günter - Hannes Hellmann
- Klaus - Max Herbrechter
- Godehard - Richy Müller
Stab
- Regie - Dagmar Seume
- Drehbuch - Martin Rauhaus