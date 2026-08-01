Am Ende des Sommers

Julia Koschitz (Sylvia), Thomas Schubert (Ben)

Quelle: ORF / Hubert Mican

Auf ihren Sohn und auf sich selbst. Schließlich hat sie Ben ganz allein groß gezogen und heute ist er ein rundum gelungener Junge. Über seine Zeugung weiß Ben nur soviel, als dass er ein Kind der reinen Liebe ist.



Er mag die romantische Geschichte, die ihm seine Mutter erzählt hat: Er sei das Resultat einer Liebe für einen Tag mit einer Interrail-Bekanntschaft. Ben hat seinen Vater nie gekannt, deshalb fehlt er ihm auch nicht. Sylvia ist ihm Mutter und engste Vertraute zugleich.