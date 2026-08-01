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Thomas Schubert (Ben), Alina Fritsch (Hanna) stehen an einem Geländer in einem Park.

Film

Am Ende des Sommers

Ben ist nur 16 Jahre jünger als seine alleinerziehende Mutter Sylvia. Die beiden stehen sich nahe. Doch dann erfährt Ben eine erschreckende Wahrheit über seine Herkunft.

Produktionsland und -jahr:
Österreich , Deutschland 2015
Datum:
Sendetermin
26.08.2026
22:25 - 00:00 Uhr
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Ben hat die Schule mit Bravour bestanden und Mutter Sylvia hat allen Grund, stolz auf ihn zu sein.

Julia Koschitz (Sylvia), Thomas Schubert (Ben)
Julia Koschitz (Sylvia), Thomas Schubert (Ben)
Quelle: ORF / Hubert Mican

Auf ihren Sohn und auf sich selbst. Schließlich hat sie Ben ganz allein groß gezogen und heute ist er ein rundum gelungener Junge. Über seine Zeugung weiß Ben nur soviel, als dass er ein Kind der reinen Liebe ist.

Er mag die romantische Geschichte, die ihm seine Mutter erzählt hat: Er sei das Resultat einer Liebe für einen Tag mit einer Interrail-Bekanntschaft. Ben hat seinen Vater nie gekannt, deshalb fehlt er ihm auch nicht. Sylvia ist ihm Mutter und engste Vertraute zugleich.

Julia Koschitz (Sylvia)
Julia Koschitz (Sylvia)
Quelle: ORF / Hubert Mican

Doch dieses Vertrauen droht zu zerbrechen, als Sylvia von ihrer Vergangenheit eingeholt wird und Ben erfahren muss, dass er in Wahrheit Produkt einer Vergewaltigung ist.

Mit einem Schlag scheint alles in Frage gestellt, das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn, die Vergangenheit, für Ben nicht zuletzt das Selbstverständnis. Denn so sehr Sylvia darauf pocht, allein Herrin ihrer Vergangenheit und Geschichte zu sein, muss Ben seine eigene finden.

Besetzung:

  • Ben - Thomas Schubert
  • Sylvia - Julia Koschitz
  • Wolfgang - Johannes Zeiler
  • Hanna - Alina Fritsch
  • Heide - Kitty Speiser
  • Gerti - Konstanze Dutzi
  • u. a. -
  • Regie - Nikolaus Leytner
  • Autor - Agnes Pluch, Nikolaus Leytner
  • Regie - Nikolaus Leytner
  • Drehbuch - Agnes Pluch, Nikolaus Leytner

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