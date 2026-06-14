Film
Alles Verbrecher – Eiskalte Liebe
Ein ungleiches Paar: Frankfurts neues Ermittler-Duo Herta Frohwitter und Marco Petrassi liegt nicht gerade auf einer Wellenlänge. Ihr erster Fall führt die Beiden auf eine Hochzeitsmesse.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 13.06.2027
- Ton
- AD
Rosi Döpfner, eine nicht mehr ganz junge Hotelchefin, meldet ihren Verlobten Rüdiger Vogelsang als vermisst. Mitten in der Anprobe zu ihrem Brautkleid hat er sich in Luft aufgelöst. Eine jähe Attacke von Ehe-Phobie?
Schon bald finden die Ermittler heraus, dass der Mann schon bei einigen gut betuchten Damen die Hochzeitsglocken läuten ließ, bevor er verschwand: Kosmetik-Erbin Ursula Semmelmann, Unternehmerin Sabine Wetzel und Polarforscherin Dr. Wilma Castorff. Allerdings hat keine der Damen den raffgierigen Heiratsschwindler angezeigt, wahrscheinlich aus Angst vor der Blamage. Doch seltsamerweise tauchen die Verflossenen jetzt auf der Messe auf - haben sie etwas mit Vogelsangs Verschwinden zu tun?
Frohwitter und Petrassi verfolgen eine heiße Spur, die sie unter anderem in die Eiseskälte weiblicher Gefühlswelten führt.
Besetzung
- Herta Frohwitter - Ulrike Krumbiegel
- Marco Petrassi - Daniel Rodic
- Volker Quabeck - Ernst Stötzner
- Sonja Schmidt - Claudia Fritzsche
- Rosi Döpfner - Petra Kleinert
- Rüdiger Vogelsang - René Hofschneider
- Sabine Wetzel - Anke Sevenich
- Ursula Semmelmann - Petra Zieser
- Wilma Castorff - Sybille J. Schedwill
- Juwelier Seidel - Wilfried Klaus
Stab
- Regie - Jürgen Bretzinger
- Drehbuch - Susanne Schneider, Dorothee Schön
- Herta Frohwitter - Ulrike Krumbiegel
- Marco Petrassi - Daniel Rodic
- Volker Quabeck - Ernst Stötzner
- Sonja Schmidt - Claudia Fritzsche
- Rosi Döpfner - Petra Kleinert
- Rüdiger Vogelsang - René Hofschneider
- Sabine Wetzel - Anke Sevenich
- Ursula Semmelmann - Petra Zieser
- Wilma Castorff - Sybille J. Schedwill
- Juwelier Seidel - Wilfried Klaus
- Regie - Jürgen Bretzinger
- Drehbuch - Susanne Schneider, Dorothee Schön